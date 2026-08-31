Bir anlık keyif 140 bin liradan etti! Polisler affetmedi

Karabük’te otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin TL para cezası uygulandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yakınındaki 301 Nolu Sokak’ta ismi öğrenilemeyen sürücü otomobil ile sokak üzerinde drift atarak çevredeki araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşürdü.

140 BİN TL CEZA KESİLDİ

Durumu fark eden polis ekipleri, otomobili İl Emniyet Müdürlüğünün arka caddesinde durdurdu. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

MOTOSİKLETİYLE ŞOV YAPARKEN DEVRİLDİ

Diğer yandan rampada motosikletiyle şov yapmaya çalışan bir genç ise dengesini kaybederek devrildi. Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi’nde rampada motosikletiyle şov hareketleri yaparak ilerleyen genç, bir süre sonra dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yola düştü. Kazayı gören çevredeki bir vatandaş, gencin yardımına koştu. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün şov yapmaya çalıştığı, ardından kontrolünü kaybederek motosikletiyle birlikte devrildiği anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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