Ercan Osmani'den haber var: TBF'den açıklama geldi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 28 yaşındaki oyuncusu Ercan Osmani'nin ameliyat edildiğini duyurdu.
TBF'den yapılan açıklamada, 28 Ağustos Cuma günü oynanan Litvanya maçında sakatlanan Ercan Osmani'nin Acıbadem Sağlık Grubunun Altunizade Hastanesinde "burun kırığı redüksiyonu" ameliyatı geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, başarılı geçen operasyon sonrası Anadolu Efes forması giyen Ercan Osmani'nin tedavisine devam edildiği aktarıldı.
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