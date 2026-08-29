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Spor

Ergin Ataman'dan 7'de 7 yorumu: Bu bizim için yeterli değil

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Ergin Ataman'dan 7'de 7 yorumu: Bu bizim için yeterli değil

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'nda konuk ettiği Litvanya'yı 94-66 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, takım halinde çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi.

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Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Türkiye'nin 94-66'lık skorla galip geldiği Litvanya mücadelesinin ardından Ergin Ataman, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"ÇOK İYİ BASKETBOL OYNADIK"

Oyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Ataman, "Bu takım uluslararası basketbol organizasyonu FIBA tarafından Avrupa'nın en güçlü takımı olarak gösteriliyor. Bu akşam da oynadığı basketbolla ve yapmış olduğu mücadeleyle, burada oluşturulan ortamdan bunu gösterdi. Bu akşam çok iyi basketbol oynadık. Taraftar yine müthişti, müthiş bir destek vardı. Sonuçta Litvanya takımı eksikti belki ama Litvanya ekolü, kadrosunda 2-3 tane de çok önemli Avrupa Ligi oyuncusu var; Tubelis gibi, Motiejunas gibi... Ama oyunun başından itibaren net bir şekilde üstünlüğü elimizde tuttuk ve bütün oyuncular çok ciddi anlamda katkı verdiler. Çok değerli bir galibiyet, 7'de 7 yaptık ama bu bizim için yeterli değil. Şimdi İzlanda var biliyorsunuz, yarın (bugün) İzlanda'ya gideceğiz. Zorlu bir deplasman, İzlanda her zaman için tehlikeli bir takım kendi sahasında. Şimdi konsantrasyonumuz tamamen oraya yönelik olacak" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman
Başlık ResmiErgin Ataman

"KENARDAN ÇOK KATLI GÖRDÜK"

Ay-yıldızlı takımı hazır gördüğünün altını çizen Ataman, şunları kaydetti:

Bu takımın iskeleti Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımla aynı. Bir tek Alperen yok, onun yerine Yiğitcan var ki çok iyi oynadı. Larkin'in yerine de Flynn var. O da çok katkı verdi. Kenardan da çok katkı gördük. Evet, özellikle Cedi Osman, Adem, Şehmus çok iyi oynadılar ama kenardan gelen oyunculardan da başta Erkan olmak üzere çok ciddi anlamda katkı gördük. Ömer Faruk pota altını domine etti. Savunmada da herkes takım için oynadı ve çok net bir galibiyet aldık. Zaten bu kadar net bir galibiyeti böylesine Dünya Kupası eleme maçında Litvanya gibi bir ekole karşı almak için herkesin çok iyi oynaması lazım. Takım halinde çok iyi oynadık.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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