Olympiakos'un, Panathinaikos AKTOR'u mağlup ederek şampiyon olduğu Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin son maçında yumruklu kavga çıktı.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisindeki beşinci ve son maçta Olympiakos, konuk ettiği ezeli rakibi Panathinaikos‘u 89-85 mağlup ederek final serisini 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

ERGİN ATAMAN ÇOK SİNİRLENDİ

Maçın ardından yaşanan olaylara değinen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, öfke dolu açıklamalarda bulundu.

Tyrique Jones'un soyunma odasında Kendrick Nunn'a yumruk attığını söyleyen Ataman, "Yunanistan Ligi'nde neler oluyor? Biz yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu ... Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" diye konuştu.

JONES, KENDRİCK NUNN'A YUMRUK ATTI

Öte yandan, Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anın görüntüleri de ortaya çıktı. Jones'un Kendrick Nunn'a yumruk attığı ve güvenlik görevlilerinin araya girerek ayırmaya çalıştığı görüldü. Yunan polisi kavga ardından Panathinaikos soyunma odasının önünde güvenlik önlemi aldı.

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