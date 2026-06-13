Ergin Ataman öfkeden deliye döndü! Şampiyonluk maçında yumruklu kavga
Olympiakos'un, Panathinaikos AKTOR'u mağlup ederek şampiyon olduğu Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin son maçında yumruklu kavga çıktı.
- Maç sonunda Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Tyrique Jones'un soyunma odasında Kendrick Nunn'a yumruk attığını iddia etti.
- Ataman, Nunn'un bu saldırı sonucu yaralandığını belirtti.
- Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a yumruk attığı anların görüntüleri yayınlandı.
- Görüntülerde güvenlik görevlilerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.
- Yunan polisinin olay sonrası Panathinaikos soyunma odasının önünde güvenlik önlemi aldığı belirtildi.
Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisindeki beşinci ve son maçta Olympiakos, konuk ettiği ezeli rakibi Panathinaikos‘u 89-85 mağlup ederek final serisini 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.
Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'dan saha avantajını aldı
ERGİN ATAMAN ÇOK SİNİRLENDİ
Maçın ardından yaşanan olaylara değinen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, öfke dolu açıklamalarda bulundu.
Tyrique Jones'un soyunma odasında Kendrick Nunn'a yumruk attığını söyleyen Ataman, "Yunanistan Ligi'nde neler oluyor? Biz yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu ... Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" diye konuştu.
JONES, KENDRİCK NUNN'A YUMRUK ATTI
Öte yandan, Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anın görüntüleri de ortaya çıktı. Jones'un Kendrick Nunn'a yumruk attığı ve güvenlik görevlilerinin araya girerek ayırmaya çalıştığı görüldü. Yunan polisi kavga ardından Panathinaikos soyunma odasının önünde güvenlik önlemi aldı.