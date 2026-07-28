Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarının tercih işlemleri yarın başlıyor. 2 milyondan fazla kişinin başvurduğu YKS tercihleri, 10 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

2 milyon 425 bin 627 adayın başvurduğu, 20-21 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarının tercih işlemleri yarın başlıyor.

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Adaylar, tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden yapabilecek.

Yarın başlıyor! YKS tercihlerinde son gün ne zaman?

MEB’DEN TERCİH DANIŞMANLIĞI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) YKS’ye giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı tüm halk eğitimi ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde, resmi okul ve kurumlarda 11 bin 576 "YKS Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

Yarın başlıyor! YKS tercihlerinde son gün ne zaman?

PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek.

Yarın başlıyor! YKS tercihlerinde son gün ne zaman?

Hazırlanan kılavuzda tercih sürecinde etkili iletişim ve işbirliği, karar verme basamakları, kendini tanımanın önemi, üniversite ve bölüm seçiminde dikkat edilmesi gereken ölçütler, güvenilir bilgi kaynakları ile tercih sürecine ilişkin sık sorulan sorular ve kontrol listesi gibi başlıklara yer verildi.

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