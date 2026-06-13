Türkiye Gazetesi
Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'dan saha avantajını aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off Final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off Final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN’i konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş GAİN, 88-80'lik skorla kazandı ve seride öne geçti.
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