60 bin liralık sigara hırsızlığı kamerada! Dikkat çekmemek için DOA kuyruğuna girdi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markete müşteri gibi giren şahıs, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak yaklaşık 60 bin lira değerindeki 440 paket sigarayı çantasına doldurduktan sonra dikkat çekmemek için hiçbir şey olmamış gibi DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) makinesi kuyruğunda beklemeye başladı. Numaratörden sıra alıp bekleyen ve uygun bir anını bularak marketten kaçan şahsın o rahat tavırları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kısa sürede yakalanan hırsızlık şüphelisi marketin zararını karşılamasının ardından serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nilüfer Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSINilüfer

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