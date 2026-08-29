Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor: Süper Lig'de 67'nci randevu
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 30 Ağustos Pazar günü Samsun'da yapacakları maçla 67'nci defa karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Samsunspor arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada sarı-lacivertliler 36, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 113 golüne, Samsunspor 62 golle cevap verdi.
İki ekip arasındaki son 5 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 defa geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazandı.
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FENERBAHÇE, SAMSUN'DA ZORLANIYOR
Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip, 13 defa galip gelirke; Karadeniz temsilcisi, 10 defa 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde 41 gol gördü.
FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
Samsunspor, güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0'lık skorlarla yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.