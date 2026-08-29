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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor: Süper Lig'de 67'nci randevu

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Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor: Süper Lig'de 67'nci randevu

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 30 Ağustos Pazar günü Samsun'da yapacakları maçla 67'nci defa karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Samsunspor arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada sarı-lacivertliler 36, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 113 golüne, Samsunspor 62 golle cevap verdi.

İki ekip arasındaki son 5 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 defa geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazandı.

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FENERBAHÇE, SAMSUN'DA ZORLANIYOR

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip, 13 defa galip gelirke; Karadeniz temsilcisi, 10 defa 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde 41 gol gördü.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki son mücadele, sarı-lacivertli takımın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Başlık ResmiFenerbahçe ile Samsunspor arasındaki son mücadele, sarı-lacivertli takımın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor, güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0'lık skorlarla yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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