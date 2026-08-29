Türkiye'deki bakışları olay olmuştu: İzlanda Başbakanı'nın başı büyük belada, ülkede 13 yıl sonra bir ilk!

Bununla birlikte ekonomik sıkıntılar da tartışmalarda yer buluyor. Dünyanın kişi başına GSYİH bakımından en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen, enflasyonun yüzde 5,6’ya tırmanması ve faiz oranlarının yüzde 8 seviyesinde kalması halkı zorluyor. "Evet" kampanyası, AB entegrasyonunun ekonomik riskleri azaltacağını ve faizlerin düşmesine yardımcı olacağını savunuyor.

Güvenlik boyutunda ise NATO’nun kurucu üyesi olan ancak daimi ordusu bulunmayan İzlanda, savunmasını müttefiklerine ve ABD ile 1951’den bu yana süregelen ikili savunma anlaşmasına dayandırıyor her ne kadar bu yıl AB ile bir güvenlik ortaklığı imzalanmış olsa da seçmenler nezdinde güvenlik başlığı balıkçılığın gerisinde kalıyor.