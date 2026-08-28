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Dünya

Kraliçe Nazlı'nın milyonluk kolyesi çalındı! Polis devrede

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Kraliçe Nazlı'nın milyonluk kolyesi çalındı! Polis devrede
Fotoğraf Başlığı Kraliçe Nazlının milyonluk kolyesi çalındı! Polis devrede

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde (MAK) milyonlarca dolar değerindeki tarihi bir mücevher çalındı. Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait 600'den fazla elmas bulunan kolye, ziyaretçi kılığındaki iki şüpheli tarafından vitrini çekiçle kırılarak götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin peşine düştü.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde (MAK) dikkat çeken bir hırsızlık yaşandı. Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait, yüzlerce elmastan oluşan tarihi kolye müzeden çalındı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre olay, dün öğleden sonra meydana geldi. Ziyaretçi gibi müzeye giren iki kişi, sergilenen kolyenin bulunduğu vitrini çekiçle kırarak mücevheri aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Müzenin yanı sıra çevredeki cadde ve metro istasyonlarında bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı. Olay sırasında sergi salonunda bulunan görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruldu.

Kraliçe Nazlının milyonluk kolyesi çalındı! Polis devrede
Başlık ResmiKraliçe Nazlının milyonluk kolyesi çalındı! Polis devrede

"HANGİ ESERİ ÇALACAKLARINI BİLİYORLARDI"

Polis, şüphelilerin müzeye rastgele girmediğini ve hangi eseri hedef alacaklarını önceden bildiklerini değerlendiriyor.

Hırsızlığın sipariş üzerine gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ise soruşturmanın devam etmesi nedeniyle açıklanmadı. Güvenlik kameralarından şüphelilere ait görüntülere ulaşıldığı ve kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hırsızlığın ardından geçici olarak ziyarete kapatılan sergi, polisle yapılan güvenlik değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. MAK yönetimi de serginin güvenli şekilde devam etmesi için gerekli şartların sağlandığını açıkladı.

Kraliçe Nazlının milyonluk kolyesi çalındı! Polis devrede
Başlık ResmiKraliçe Nazlının milyonluk kolyesi çalındı! Polis devrede

2016'DA 4,3 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Çalınan mücevherin Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait dünyaca ünlü elmas kolye olduğu polis tarafından doğrulandı. Ancak yetkililer kolyenin günümüzdeki değerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Sotheby's kayıtlarına göre kolye, 2016 yılında New York'ta düzenlenen açık artırmada 4,3 milyon dolara satılmıştı.

Paris merkezli bir lüks mücevher şirketi tarafından 1939 yılında hazırlanan kolyede 600'den fazla elmas bulunuyor.

Yaklaşık 500 eserin sergilendiği müzede, söz konusu mücevher şirketinin 120 yıllık geçmişinden 300'den fazla eserin yanı sıra MAK koleksiyonundan 200'ü aşkın parça da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Polisin tarihi kolyeyi çalan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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