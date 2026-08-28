Antalya’da kahreden kaza! Minik Yakup, babasının kullandığı minibüsün altında kaldı
Antalya’da evinin önünde minibüsüyle geri manevra yapan adam, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Ş.’yi fark edemeyerek çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Acı olay Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü olduğu servis minibüsüyle evinin önünde geri manevra yapan M.Ş, aracın arkasında kalan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Ş'yi fark etmeyerek çarptı.
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TALİHSİZ ÇOCUK KURTARILAMADI
Minibüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Ş. kurtarılamadı.
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Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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