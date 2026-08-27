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Ekonomi

Altında yön yarın belli olacak! "En kötü geride kaldı" diyen İslam Memiş'ten heyecanlandıran tahmin

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Altında yön yarın belli olacak!

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ABD’den gelen ekonomik sinyaller altının seyrini belirlemeye devam ederken, finans analisti İslam Memiş piyasanın kritik bir eşikte olduğunu vurguladı. 

Altında yön yarın belli olacak!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) attığı adımların ve yarın FED Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının piyasalarda yönü tayin edeceğini belirten Memiş, altın fiyatlarında "ya tamam ya devam" sürecinin yaşandığını ifade etti.

Altında yön yarın belli olacak!

"YARIN BİR KIRILIM MUTLAKA OLACAK"

Katıldığı yayında konuşan İslam Memiş, ABD'deki tahvil alımlarındaki artışın ekonomideki sorunlara işaret ettiğini savundu. Petrol fiyatları, enflasyon ve piyasalardaki belirsizliğin merkez bankalarının hareket alanını daralttığını belirten Memiş, Fed'in faiz indirimi beklentisinin de zayıfladığını ifade etti.

Memiş, gözlerin Fed Başkanı'nın toplantısındaki açıklamalarına çevrildiğini belirterek, "Şahin tonla mı, güvercin tonla mı?" sorusunun piyasanın yönü açısından belirleyici olacağını söyledi:

"Piyasalarda belli bir bant aralığına, dar bant aralığına sıkıştı. Yarın bir kırılım mutlaka olacak. Ya tamam ya devam niteliğinde. Ya kar satışlarının geleceği ya da yükselişlerin tekrar devam edeceği yönünde belirsizlik hala devam ettiğini söyleyebilirim"

Altında yön yarın belli olacak!

ALTINDA İKİ KRİTİK SENARYO

Ons altının önünde iki farklı senaryo bulunduğunu belirten Memiş, Fed Başkanı'nın açıklamalarının ardından fiyatın 4.800 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini ya da 4.450 dolara kadar geri çekilerek kar satışlarını tamamlayabileceğini söyledi.

Memiş'e göre her iki ihtimalin gerçekleşme olasılığı kısa vadede yüzde 50.

Finans analisti, yaklaşık bir aydır devam eden yükseliş trendinin ardından kısa vadede bir düzeltmenin gerekli olduğunu belirtti. Ancak bunun orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini değiştirmediğini vurguladı.

Altında yön yarın belli olacak!

"EN KÖTÜ GERİDE KALDI"

Memiş, geçmişte görülen düşük seviyelerin yeniden görülmesini beklemediğini belirterek, "En kötü geride kaldı" mesajı verdi.

Çin başta olmak üzere merkez bankalarının altın alımlarını artırmaya devam ettiğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da temmuz ayında en fazla altın alımı yapan merkez bankaları arasında yer aldığını ifade eden Memiş, fiziki talebin sürmesinin altın fiyatlarını orta ve uzun vadede destekleyeceğini öngördü.

Altında yön yarın belli olacak!

YIL SONU İÇİN 5.000 DOLAR BEKLENTİSİ

İslam Memiş, yıl sonuna ilişkin beklentisini de açıkladı. Daha önce yatırımcılar için 3.880-5.880 dolar aralığına işaret ettiğini hatırlatan Memiş, ons altında yıl içerisinde bu bantta dalgalanma beklediğini söyledi.

Ons altının daha önce 3.950 ve 5.600 dolar seviyelerini gördüğünü belirten Memiş, 5.000 dolar seviyesinin yeniden aşılması ihtimaline "evet" cevabını verdi.

Memiş, fiziki altına yönelik talebin devam etmesinin fiyatları yukarı yönlü desteklemesini beklediğini ifade etti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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