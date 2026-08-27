Altında yön yarın belli olacak! "En kötü geride kaldı" diyen İslam Memiş'ten heyecanlandıran tahmin

ALTINDA İKİ KRİTİK SENARYO

Ons altının önünde iki farklı senaryo bulunduğunu belirten Memiş, Fed Başkanı'nın açıklamalarının ardından fiyatın 4.800 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini ya da 4.450 dolara kadar geri çekilerek kar satışlarını tamamlayabileceğini söyledi.

Memiş'e göre her iki ihtimalin gerçekleşme olasılığı kısa vadede yüzde 50.

Finans analisti, yaklaşık bir aydır devam eden yükseliş trendinin ardından kısa vadede bir düzeltmenin gerekli olduğunu belirtti. Ancak bunun orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini değiştirmediğini vurguladı.