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Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi

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Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi
Fotoğraf Başlığı Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında "bahis" ve "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturmada, şirkete ait 25,5 kg altın ele geçirildi. Ön ekspertiz raporunda bu altınların 179 milyon 520 bin lira değerinde olduğu, incelemenin ardından Adli Emanet’e kayıt ettirileceği belirtildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi
Başlık ResmiDinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi
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25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda şirkete ait 25,5 kg altın ele geçirildi. Şirkete ait 12,5 kilo altının karşılığının 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 13 kilo altının karşılığının 91 milyon 520 bin lira olduğu tespit edildi.

Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi
Başlık ResmiDinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi

Hazırlanan ön ekspertiz raporunda bu altınların 179 milyon 520 bin lira değerinde olduğu, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarınca yapılacak incelemeden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine kayıt işlemlerinin yapılacağı ifade edildi.

Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi
Başlık ResmiDinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları değerlendirilmişti.

Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi
Başlık ResmiDinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi

17,9 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ

İncelemelerde, şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlenmişti. Elde edilen bulguların, eylemlerin münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirilmişti.

Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi
Başlık ResmiDinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi

13 GÖZALTI

TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi
Başlık ResmiDinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu! Milyonlarca lira değerinde 25,5 kg altın ele geçirildi

50 ARSA, 126 BANKA HESASBINA EL KONULDU

Suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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