UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının kura heyecanı canlı yayında belli oluyor. Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kura çekimindeki bulunduğu torba ve muhtemel rakipleri futbolseverlerin gündemine gelirken, 36 takımın yer aldığı dört torba kesinleşti. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı torbada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasına katılacak takımların tamamlanmasıyla gözler kura çekimine çevrildi. Galatasaray'ın doğrudan katıldığı, Fenerbahçe'nin ise play-off turunda Olimpik Lyon'u eleyerek adını yazdırdığı lig aşamasında iki temsilcimizin sekizer rakibi belli olacak. Kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI TORBADA?

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimine 3. torbadan katılacak. İki temsilcimizle birlikte 3. torbada Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar yer alıyor. Böylece Türkiye, 2007-2008 sezonunun ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında aynı sezonda iki takımla temsil edilecek.

Yeni formatta takımların bulunduğu torba, yalnızca kura çekimindeki rakip dağılımını belirliyor. Her ekip dört torbanın her birinden ikişer olmak üzere toplam sekiz farklı rakiple eşleşecek ve dört karşılaşmasını sahasında, dört karşılaşmasını deplasmanda oynayacak. Aynı ülkenin takımları ise lig aşamasında birbirleriyle eşleşemediği için Galatasaray ile Fenerbahçe kura sonucunda rakip olamayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı torbada? (Şampiyonlar Ligi kura çekimi)

2026-2027 Şampiyonlar Ligi torbaları şöyle:

Torba: Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid Torba: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Torba: Fenerbahçe, Galatasaray, Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Torba: Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah

UEFA'nın kura prosedürüne göre 36 takım, kulüp katsayıları esas alınarak dokuzarlı dört torbaya ayrılıyor. Her takımın sekiz rakibinin yanı sıra bu maçlardan hangilerinin iç sahada, hangilerinin deplasmanda oynanacağı da kura sistemiyle belirlenecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı torbada? (Şampiyonlar Ligi kura çekimi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün (27 Ağustos Perşembe) TSİ 19.00'da başlayacak. Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenecek kura töreninde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sekizer rakibi belirlenecek. UEFA, kura çekiminin canlı olarak TRT Spor ve tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

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