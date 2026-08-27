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Ekonomi

Türk bankacılık sektöründe olumlu görünüm! Ünlü banka 2 hisseyi işaret etti

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Türk bankacılık sektöründe olumlu görünüm! Ünlü banka 2 hisseyi işaret etti

ABD merkezli banka olan Morgan Stanley Türk bankacılık sektörü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bankanın yayımladığı raporda Türk bankacılık sektörü için "ihtiyatlı olumlu" bir duruş sergilediğini bildirirken, Stanley yatırımcısı için 2 Türk banka hissesini işaret etti. İşte detaylar..

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Dünyanın en büyük banka kuruluşlarından biri olan Morgan Stanley Türkiye'de ki bankacılık sektörü hakkında yayımladığı raporunda önemli gelişmeler aktardı. Rapora göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetlerini yüzde 37 seviyesindeki ana politika faizine çekerek fonlama kanalını yeniden açmasının bankaların maliyet baskısını hafiflettiği ifade edildi.

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Buna karşılık raporda Türk bankacılık sektörü öne çıkarken, sektör için "ihtiyatlı olumlu" bir duruş kaydediyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Banka ayrıca yatırımcısı için 2 banka hissesini işaret etti. Morgan Stanley; Garanti BBVA ve Akbank için "Ağırlığını Artır" (Endeks Üstü Getiri) tavsiyesi verirken, faiz indirim döngüsünden güçlü taktiksel fayda sağlayacağını belirtti. Yapı Kredi ile İş Bankası için ise "Eşit Ağırlık" tavsiyesinde bulundu.

Türk bankacılık sektöründe olumlu görünüm! Ünlü banka 2 hisseyi işaret etti
Başlık ResmiTürk bankacılık sektöründe olumlu görünüm! Ünlü banka 2 hisseyi işaret etti

Bankanın bu iki hisseyi işaret etmesinin en önemli sebeplerinden biri ise TCMB'nin bir haftalık repo ihalelerini yeniden başlatması oldu. Bununla birlikte BIST Bankacılık Endeksi haziran ortasından bu yana en iyi haftalık performansını gösterdi. Bu yükselişle borsada sektör pozitif bir ayrışım izledi. Böylelikle bankacılık endeksi Perşembe günü yükselişe paralel olarak ilerleme kaydetti. Bu durumdan etkilenen hisselerde rapora göre Garanti ve Akbank öne çıktı. Garanti hisseleri yüzde 1,7, Akbank hisseleri ise yüzde 1,2 değer kazandı. Rapora göre sektörün kar toparlamasının yılın ikinci yılında itibaren oluşacağın belirtirken Morgan Stanley önümüzdeki yıl Türkiye'de ki bankacılık sektörü için de yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesi, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla devam etmesi ve tahvil getirilerinin gerilemesi gibi faktörlerin gerektiğini raporuna ekledi.

Türk bankacılık sektöründe olumlu görünüm! Ünlü banka 2 hisseyi işaret etti
Başlık ResmiTürk bankacılık sektöründe olumlu görünüm! Ünlü banka 2 hisseyi işaret etti

Önemli Uyarı: Bu içerik, sunulan rapora göre hazırlanmıştır, herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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