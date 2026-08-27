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3. Sayfa

HSK Başmüfettişinin 18 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! Bir gün önce üniversiteli olmuş...

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HSK Başmüfettişinin 18 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! Bir gün önce üniversiteli olmuş...

HSK Başmüfettişi Memduh Aydın'ın, trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki kızı Sena Aydın son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın kazadan bir gün önce üniversite kaydını yaptırdığı öğrenildi.

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25 Ağustos gecesi Ankara Çevreyolu Yaşamkent mevkiinde; içerisinde HSK Başmüfettişi Memduh Aydın'ın çocukları Sena Aydın (18), K.A. (14), M.A. (11) ve kayınpederi İsmail Aydemir ile kayınvalidesi N.A.'nın (70) bulunduğu otomobil seyir halindeyken bir tırla çarpıştı.

KIZI VE KAYINPEDERİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan 5 kişi ağır yaralandı. Ankara Şehir Hastanesine nakledilen yaralılardan Sena Aydın hayatını kaybederken, dedesi İsmail Aydemir'in de torununun vefatından birkaç saat sonra öldüğü öğrenildi.

HSK Başmüfettişinin 18 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! Bir gün önce üniversiteli olmuş...
Başlık ResmiHSK Başmüfettişinin 18 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! Bir gün önce üniversiteli olmuş...

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Hastanedeki işlemlerin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Aydın için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Aydın'ın naaşı, aynı yerde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Aydın ailesinin yanı sıra yakınları, HSK üyeleri, siyasiler ve bürokratlar yer aldı. Aydın'ın dedesi Aydemir'in nereye defnedileceğinin ise henüz netleştirilmediği öğrenildi.

HSK Başmüfettişinin 18 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! Bir gün önce üniversiteli olmuş...
Başlık ResmiHSK Başmüfettişinin 18 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! Bir gün önce üniversiteli olmuş...

BİR GÜN ÖNCE ÜNİVERSİTE KAYDINI YAPTIRMIŞ

Vefat eden Sena Aydın'ın bu sene Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandığı ve dün okuluna giderek kaydını yaptırdığı öğrenildi. Kazayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı belirtilirken, yaralıların tedavisinin ise sürdüğü aktarıldı.

HSK Başmüfettişinin 18 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! Bir gün önce üniversiteli olmuş...
Başlık ResmiHSK Başmüfettişinin 18 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! Bir gün önce üniversiteli olmuş...
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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