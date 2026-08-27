Rafael Leao Galatasaray'a geldi mi? Transferde son durum!

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri haline gelen Rafael Leao için sarı-kırmızılı yönetimin temasları hız kazandı. Rafael Leao Galatasaray'a geldi mi merak edilirken Milan forması giyen Portekizli yıldızın transferi için İtalyan ekibine yeni bir teklif sunulduğu ve görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

Transfer görüşmeleri devam ederken Rafael Leao'nun gençlik dönemindeki teknik direktörlerinden Luis Martins de Portekizli yıldız hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sporting CP altyapısında Leao ile çalışan 62 yaşındaki teknik adam, oyuncunun henüz genç yaşlarda dahi olağanüstü bir potansiyel taşıdığını belirtti. Peki, Rafael Leao Galatasaray'a geldi mi?

RAFAEL LEAO GALATASARAY'A GELDİ Mİ?

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Rafael Leao için imza atılmadı. Portekizli futbolcunun transferi konusunda sarı-kırmızılıların Milan ile görüşmeleri sürerkedn, taraflar arasındaki pazarlıklarda olumlu bir noktaya gelindiği belirtiliyor.

Transfer sürecinde kulüpler arasındaki anlaşmanın yanı sıra Leao'nun temsilcileriyle kişisel şartlarda uzlaşılması bekleniyor.

Rafael Leao Galatasaraya geldi mi? Transferde son durum!

GALATASARAY'DAN RAFAEL LEAO İÇİN 45 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Transfer görüşmelerinde Galatasaray'ın Milan'a yeni bir paket sunduğu bilgisi gündeme geldi. Söz konusu teklifin 45 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra çeşitli bonusları içerdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin Portekizli yıldızı kadroya dahil etmek konusunda ısrarcı olduğu ve Milan ile yürütülen görüşmelerde son ayrıntıların ele alındığı belirtilidi. Transferin gerçekleşmesi halinde Leao Galatasaray'ın hücumda takımın yıldızlarından biri olacak.

Rafael Leao Galatasaraya geldi mi? Transferde son durum!

Galatasaray yönetiminin yıldız futbolcunun kişisel şartlarında da uzlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Kulüpler arasındaki pazarlığın olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla yapılacak görüşmeler, transferi resmiyete taşıyabilir.

Rafael Leao Galatasaraya geldi mi? Transferde son durum!

RAFAEL LEAO'NUN PİYASA DEĞERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao'nun güncel piyasa değerinin 50 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor.

27 yaşındaki Portekizli futbolcu, geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 karşılaşmada görev aldı. Toplam 1968 dakika sahada kalan Leao, bu süreçte 10 gol kaydederken 3 asist yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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