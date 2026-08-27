Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Rafael Leao Galatasaray'a geldi mi? Transferde son durum!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Rafael Leao Galatasaray'a geldi mi? Transferde son durum!
Fotoğraf Başlığı Rafael Leao Galatasaraya geldi mi

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri haline gelen Rafael Leao için sarı-kırmızılı yönetimin temasları hız kazandı. Rafael Leao Galatasaray'a geldi mi merak edilirken Milan forması giyen Portekizli yıldızın transferi için İtalyan ekibine yeni bir teklif sunulduğu ve görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

Kaydet
a- | +A

Transfer görüşmeleri devam ederken Rafael Leao'nun gençlik dönemindeki teknik direktörlerinden Luis Martins de Portekizli yıldız hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sporting CP altyapısında Leao ile çalışan 62 yaşındaki teknik adam, oyuncunun henüz genç yaşlarda dahi olağanüstü bir potansiyel taşıdığını belirtti. Peki, Rafael Leao Galatasaray'a geldi mi?

RAFAEL LEAO GALATASARAY'A GELDİ Mİ?

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Rafael Leao için imza atılmadı. Portekizli futbolcunun transferi konusunda sarı-kırmızılıların Milan ile görüşmeleri sürerkedn, taraflar arasındaki pazarlıklarda olumlu bir noktaya gelindiği belirtiliyor.

Transfer sürecinde kulüpler arasındaki anlaşmanın yanı sıra Leao'nun temsilcileriyle kişisel şartlarda uzlaşılması bekleniyor.

Rafael Leao Galatasaraya geldi mi? Transferde son durum!
Başlık ResmiRafael Leao Galatasaraya geldi mi? Transferde son durum!

GALATASARAY'DAN RAFAEL LEAO İÇİN 45 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Transfer görüşmelerinde Galatasaray'ın Milan'a yeni bir paket sunduğu bilgisi gündeme geldi. Söz konusu teklifin 45 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra çeşitli bonusları içerdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin Portekizli yıldızı kadroya dahil etmek konusunda ısrarcı olduğu ve Milan ile yürütülen görüşmelerde son ayrıntıların ele alındığı belirtilidi. Transferin gerçekleşmesi halinde Leao Galatasaray'ın hücumda takımın yıldızlarından biri olacak.

Rafael Leao Galatasaraya geldi mi? Transferde son durum!
Başlık ResmiRafael Leao Galatasaraya geldi mi? Transferde son durum!

Galatasaray yönetiminin yıldız futbolcunun kişisel şartlarında da uzlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Kulüpler arasındaki pazarlığın olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla yapılacak görüşmeler, transferi resmiyete taşıyabilir.

Rafael Leao Galatasaraya geldi mi? Transferde son durum!
Başlık ResmiRafael Leao Galatasaraya geldi mi? Transferde son durum!

RAFAEL LEAO'NUN PİYASA DEĞERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao'nun güncel piyasa değerinin 50 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor.

27 yaşındaki Portekizli futbolcu, geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 karşılaşmada görev aldı. Toplam 1968 dakika sahada kalan Leao, bu süreçte 10 gol kaydederken 3 asist yaptı.

İLGİLİ HABERLER
İstanbul devi, Rafael Leao
SPOR
İstanbul devi, Rafael Leao'yu bitiriyor: Anlaşma yakın!
Rafael Leao
SPOR
Rafael Leao'dan Galatasaray resti: Gemileri yaktı!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Ölü sayısı 359'a yükseldi, yüzlerce kayıp var
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
Sınır kentimize 250 milyon dolarlık yatırım!
OTELİN SAHİBİ KONUŞTU!
OTELİN SAHİBİ KONUŞTU!
İmamoğlu için kameraları bantlamışlardı!
ESKİ BAKANIN OĞLUNA SALDIRI
ESKİ BAKANIN OĞLUNA SALDIRI
Evinde 3 kurşunla vuruldu
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
Eski hocası, Leao’yu öve öve bitiremedi
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'SIRADAN BİR GÜN'
'SIRADAN BİR GÜN'
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi
"MEMNUNİYET DUYDUK"
MSB'den, SDG'nin fesih kararına ilk yorum!
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR"
Beşiktaş, 8'inci transferi açıkladı: İmzalar atıldı
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
Faiz desteği azaldı, borcu olana kredi imkanı tanındı
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var
DİZEL FİYATLARI YÜZDE 70'İ AŞTI
DİZEL FİYATLARI YÜZDE 70'İ AŞTI
Avrupa'da 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
Cumhurbaşkanı Şara bizzat test etti
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
Bu fonlardaki getiriler yükseldi
SERBEST KALDI!
SERBEST KALDI!
Spor salonunda kadının boğazını sıktı!
DAMADA DARP TALİMATI
DAMADA DARP TALİMATI
Alparslan Kuytul dosyasında gizli tanıktan çarpıcı beyan
18 YALIYLA ZİRVEDE!
18 YALIYLA ZİRVEDE!
Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
Marmara'da senaryolar sil baştan! İşlevini açıkladı
HİSSELERİNDE ARTIŞ!
HİSSELERİNDE ARTIŞ!
Halkbank'ın milyar dolarlık kaynağı borsaya yansıdı
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
GTA 6 fragman ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?
GTA 6 fragman ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?
Kaydet
En ucuzu 500 TL! Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi yüzüne bakan yok
En ucuzu 500 TL! Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi yüzüne bakan yok
Kaydet
'Bosna kasabı' Ratko Mladiç kimdir, öldü mü?
'Bosna kasabı' Ratko Mladiç kimdir, öldü mü?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.