'Bosna kasabı' Ratko Mladiç kimdir, öldü mü?

Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp Ordusu'nun komutanlığını yapan ve Srebrenitsa Soykırımı'ndaki sorumluluğu nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan "Bosna kasabı" Ratko Mladiç'le ilgili gelişmeler yeniden gündeme geldi. Lahey'de cezasını çeken Mladiç hakkında "Ratko Mladiç kimdir, öldü mü?" soruları araştırılıyor.

Srebrenitsa'da 1995 yılında 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuğun katledildiği soykırımın başlıca sorumlularından biri olarak hüküm giyen Ratko Mladiç öldü.

'BOSNA KASABI' RATKO MLADİÇ KİMDİR?

Ratko Mladiç, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp Ordusu'nun komutanlığını yapan eski bir generaldir. 12 Mart 1942'de Bosna Hersek'in Kalinovik bölgesinde dünyaya gelen Mladiç, Yugoslavya ordusunda başladığı askeri kariyerinin ardından 1992 yılında Bosna Sırp Ordusu'nun komutanlığına getirildi. Bosna Savaşı boyunca birliklerin başındaki en önemli askeri isimlerden biri olan Mladiç, özellikle Saraybosna Kuşatması ve Srebrenitsa'da işlenen suçlarla anıldı.

1992'de başlayan Bosna Savaşı sırasında binlerce insanın öldürülmesi, kadınlara yönelik cinsel şiddet, sivillerin zorla yerinden edilmesi, yerleşim yerlerinin işgali ve dini yapıların tahrip edilmesi gibi ağır suçların işlendiği operasyonlarda etkili bir rol oynadı. Mladiç, Birleşmiş Milletler tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'nın Bosnalı Sırp güçleri tarafından ele geçirilmesi sırasında ordunun komutanıydı. Uluslararası mahkemelerin kararlarına göre takip eden günlerde 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuk öldürüldü. Mladiç, yıllarca süren firarının ardından 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalandı ve Lahey'e gönderildi. 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ile savaş yasa ve geleneklerinin ihlali kapsamındaki suçlardan ömür boyu hapse mahkum edildi. Karar 2021 yılında temyizde onandı.

RATKO MLADİÇ ÖLDÜ MÜ?

Bosna'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezası alan Sırp komutan Ratko Mladiç öldü.

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