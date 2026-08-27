Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de esnaf ziyareti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de esnaf ziyareti
Fotoğraf Başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çengelköyde esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bir süre çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan vatandaşları selamlayıp çocuklara harçlık verdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ziyareti yaptı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti. Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde otomobilini durduran Erdoğan, bir oyuncak dükkanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çengelköyde esnaf ziyareti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan Çengelköyde esnaf ziyareti

Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye edip, harçlık dağıttı. Çıkışta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına gitti.

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Burada çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan'a ikramda bulunuldu. İş yerindekilerle fotoğraf çektiren Erdoğan, 45 dakika süren esnaf ziyaretlerinin sonrasında yolun karşısında bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çengelköyde esnaf ziyareti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan Çengelköyde esnaf ziyareti

Yanına gelen çocuklara harçlık dağıtan Erdoğan, ardından bölgeden ayrıldı. Esnaf ziyareti esnasında etraftaki çocuklara Cumhurbaşkanlığı ekipleri tarafından oyuncak dağıtıldı.

BAKMADAN GEÇME
Sinan Akçıl
MAGAZİN

Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf! “Gözümü kırpmadan…”
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Ölü sayısı 359'a yükseldi, yüzlerce kayıp var
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
Sınır kentimize 250 milyon dolarlık yatırım!
OTELİN SAHİBİ KONUŞTU!
OTELİN SAHİBİ KONUŞTU!
İmamoğlu için kameraları bantlamışlardı!
ESKİ BAKANIN OĞLUNA SALDIRI
ESKİ BAKANIN OĞLUNA SALDIRI
Evinde 3 kurşunla vuruldu
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
Eski hocası, Leao’yu öve öve bitiremedi
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'SIRADAN BİR GÜN'
'SIRADAN BİR GÜN'
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi
"MEMNUNİYET DUYDUK"
MSB'den, SDG'nin fesih kararına ilk yorum!
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR"
Beşiktaş, 8'inci transferi açıkladı: İmzalar atıldı
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
Faiz desteği azaldı, borcu olana kredi imkanı tanındı
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var
DİZEL FİYATLARI YÜZDE 70'İ AŞTI
DİZEL FİYATLARI YÜZDE 70'İ AŞTI
Avrupa'da 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
Cumhurbaşkanı Şara bizzat test etti
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
Bu fonlardaki getiriler yükseldi
SERBEST KALDI!
SERBEST KALDI!
Spor salonunda kadının boğazını sıktı!
DAMADA DARP TALİMATI
DAMADA DARP TALİMATI
Alparslan Kuytul dosyasında gizli tanıktan çarpıcı beyan
18 YALIYLA ZİRVEDE!
18 YALIYLA ZİRVEDE!
Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
Marmara'da senaryolar sil baştan! İşlevini açıkladı
HİSSELERİNDE ARTIŞ!
HİSSELERİNDE ARTIŞ!
Halkbank'ın milyar dolarlık kaynağı borsaya yansıdı
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
‘Bosna Kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç öldü!
‘Bosna Kasabı’ öldü
Kaydet
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Bundesliga'ya geri döndü
Beşiktaş'ta ayrılık: Bundesliga'ya geri döndü
Kaydet
Samsun'da bisikletli kıza araba çarptı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da bisikletli kıza araba çarptı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.