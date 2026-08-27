Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bir süre çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan vatandaşları selamlayıp çocuklara harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ziyareti yaptı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti. Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde otomobilini durduran Erdoğan, bir oyuncak dükkanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çengelköyde esnaf ziyareti

Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye edip, harçlık dağıttı. Çıkışta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına gitti.

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Burada çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan'a ikramda bulunuldu. İş yerindekilerle fotoğraf çektiren Erdoğan, 45 dakika süren esnaf ziyaretlerinin sonrasında yolun karşısında bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çengelköyde esnaf ziyareti

Yanına gelen çocuklara harçlık dağıtan Erdoğan, ardından bölgeden ayrıldı. Esnaf ziyareti esnasında etraftaki çocuklara Cumhurbaşkanlığı ekipleri tarafından oyuncak dağıtıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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