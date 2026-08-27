Samsun'da bisikletli kıza araba çarptı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bisikletiyle kavşağa giren 18 yaşındaki genç bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir aracın elektrikli bisiklete çarpması sonucu 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 36. kilometresi Dikbıyık mevkisindeki kavşakta dün akşam saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, U.F.C. idaresindeki 55 AVE 628 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Turan'ın (18) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esra Turan, hastanede yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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Kaza anı, etraftaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın elektrikli bisiklete çarpması ve genç kızın çarpmanın etkisiyle havada taklalar atıp yere düşmesi görülüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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