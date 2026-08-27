Prof. Dr. Canan Karatay, yaz aylarında artan cilt kaşıntısına ilişkin tavsiyelerde bulundu. Kaşıntının çevresel kimyasallar, temizlik ürünleri ve cilde uygulanan bazı ürünlerin yanı sıra cilt kuruluğuyla da ilişkili olabileceğini savunan Karatay, cilt mikrobiyomunun korunmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube’daki kanalında aktardığı bilgilerde yaz aylarında birçok kişinin vücudunun farklı bölgelerinde artan kaşıntıdan şikayet ettiğini belirtti. Kaşıntının enseden kollara, göbek bölgesinden ayaklara kadar vücudun farklı noktalarında görülebildiğini ifade eden Karatay, bunun çeşitli çevresel etkenlerle ilişkili olabileceğini söyledi.

DETERJANLAR, GÜNEŞ KREMLERİ, LOSYONLAR…

Cildin vücudun dış etkenlere karşı önemli bir bariyeri olduğunu belirten Karatay, çevresel kimyasalların yanı sıra ev deterjanları, temizlik ürünleri, çamaşır suyu, kremler, losyonlar ve güneş kremlerinin ciltteki doğal mikrobiyomu etkileyebileceğini öne sürdü.

Canan Karatay’dan kaşıntı çekenlere öneri! “Doğal şifa” deyip tavsiye etti

Karatay, cilt mikrobiyomunun bozulmasının kaşıntıya yol açabileceğini savunarak, "Doğal olan güçlü hücreleri yok ediyor, hasta ve zayıf olanlar çoğalıyor" ifadelerini kullandı.

SİVRİSİNEKLER VE KOVUCULARA DİKKAT

Yaz aylarında kaşıntının nedenleri arasında sivrisinek ve diğer böceklerin de bulunduğunu belirten Karatay, bu canlılara karşı kullanılan bazı püskürtme ürünlerinin cildi olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Cilde uygulanan bazı kremlerin de kaşıntı şikayetlerini artırabileceğini belirtti.

"CİLDİN KURULUĞU KAŞINTIYA NEDEN OLABİLİR"

Cilt kuruluğunun da kaşıntının önemli nedenlerinden biri olduğunu belirten Karatay, beslenmenin cilt sağlığı açısından önem taşıdığını savundu. Hayvansal yağlardan korkulmaması gerektiğini ifade eden Karatay, kelle paça gibi hayvansal yağ içeren gıdaların tüketilmesini önerdi.

ZEYTİNYAĞI TAVSİYESİ

Karatay, özellikle denizden çıktıktan sonra duş almadan önce cilde zeytinyağı sürülebileceğini söyledi. Zeytinyağının cilt mikrobiyomunu desteklediğini ve cilt kuruluğunu azaltabileceğini öne süren Karatay, "Cildinizi doğal yolla güçlendirirsiniz" dedi.

Canan Karatay’dan kaşıntı çekenlere öneri! “Doğal şifa” deyip tavsiye etti

KORTİZONLU KREM VE ANTİHİSTAMİNİK UYARISI

Kaşıntının çok şiddetli olduğu durumlarda kişinin rahatlaması amacıyla hafif kortizonlu kremlerin kullanılabileceğini belirten Karatay, antihistaminik ilaçlarla ilgili de uyarılarda bulundu. Bu ilaçların sık kullanılmasının tehlikeli olduğunu savunan Karatay, bazı çalışmalarda antihistaminiklerle nörolojik hastalıklar arasında ilişki bulunduğunun gösterildiğini açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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