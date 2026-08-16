Kansızlığın birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube kanalında verdiği bilgilerde özellikle demir ve B12 eksikliği, bağırsak sorunları ve beslenme alışkanlıklarının kansızlıkla ilişkili olabileceğini söyledi. Karatay, yemeklerin hemen ardından çay içilmesinin de demir emilimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Kansızlığın toplumda sık görülen sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle kadınlarda adet dönemindeki kanamalar ve doğum sonrası kan kayıplarının demir eksikliğine yol açabileceğini ifade etti. Emzirme döneminde de demir ihtiyacına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Karatay, kronik kansızlığın farklı nedenlerinin araştırılması gerektiğini vurguladı.

KRONİK KANSIZLIK UYARISI

Karatay, kronik kansızlık yaşayan kişilerde gluten intoleransının da göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu. Glutenin bağırsaklarda demir emilimini olumsuz etkileyebileceğini belirten Karatay, kronik kansızlığı bulunan kişilerin ekmek ve un tüketimlerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

VEGAN VE VEJETARYEN BESLENENLER DİKKAT

Ameliyatlar sonrasında yaşanan kan kayıplarının yanı sıra vitamin ve mineral eksikliklerinin de kansızlığa neden olabileceğini belirten Karatay, özellikle vegan ve vejetaryen beslenen kişilerde B12 eksikliğinin görülebileceğini dile getirdi.

Karatay, B12 vitamininin hayvansal kaynaklardan alınmasının önemine dikkat çekerek, yetersiz B12 alımının kansızlıkla sonuçlanabileceğini ifade etti.

KANSIZLIK VÜCUDUN OKSİJEN TAŞIMASINI ETKİLİYOR

Kansızlığın önemsenmesi gerektiğini belirten Karatay, kandaki oksijen taşınmasının azalmasının hücrelerin yeterli oksijene ulaşmasını engelleyebileceğini söyledi. Oksijenin enerji üretimindeki önemine dikkat çeken Karatay, kansızlığın kişide halsizlik ve enerji düşüklüğüne neden olabileceğini belirtti.

Kansızlığın nedeni sandığınızdan farklı olabilir! Canan Karatay’dan kritik beslenme uyarısı

C VİTAMİNİ DEMİR EMİLİMİNDE ÖNEMLİ

Karatay, C vitamininin de kansızlık açısından önemli olduğunu belirterek, C vitamininin ağız yoluyla alınabileceğini ancak bağırsakların sağlıklı çalışmasının önem taşıdığını söyledi.

Portakal suyu gibi içeceklerin C vitamini içermesine rağmen fruktoz da barındırdığına dikkat çeken Karatay, C vitamininin beslenme yoluyla yeterli alınmasına vurgu yaptı.

BAĞIRSAK SORUNLARINIZ VARSA...

Kronik kabızlık ve bağırsak sorunlarının besinlerin emilimini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Karatay, özellikle kronik ishal ve bağırsak hastalıklarında vücudun aldığı demir ve diğer besin öğelerinden yeterince yararlanamayabileceğini ifade etti.

Karatay, bağırsakların düzenli çalışmasının önemine dikkat çekerek su tüketimi ve beslenmenin bu noktada önemli olduğunu savundu.

Kansızlığın nedeni sandığınızdan farklı olabilir! Canan Karatay’dan kritik beslenme uyarısı

DEMİR TEDAVİSİNDE DOKTOR KONTROLÜ ÖNEMLİ

Ağızdan demir takviyelerinin bazı kişilerde yan etkilere neden olabileceğini belirten Karatay, gerekli durumlarda damar yoluyla demir tedavisinin uygulanabileceğini söyledi. Demir eksikliği ve kansızlığın nedeninin belirlenmesi için kişilerin doktor değerlendirmesinden geçmesi gerektiği önem taşıyor.

YEMEKTEN HEMEN SONRA ÇAY İÇMEYİN

Türkiye'de yaygın bir alışkanlık olan yemekten hemen sonra çay içilmesinin de demir emilimini etkileyebileceğini belirten Karatay, özellikle demir eksikliği bulunan kişilerin bu alışkanlığa dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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