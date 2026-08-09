Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube’taki kanalında özellikle diz ve eklem ağrılarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Diz ağrılarının toplumda oldukça yaygın olduğunu belirten Karatay, özellikle fazla kilonun eklemler üzerindeki yükü artırabileceğini söyledi. Karatay, diz sağlığının korunması için yapılması gerekenlerin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yaptığı açıklamada diz ve eklem ağrılarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle fazla kilo, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın eklem sağlığı üzerindeki etkilerine değinen Karatay, diz ağrısı yaşayanlara günlük yaşamda dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı.

Diz ağrılarının farklı nedenleri olabileceğini belirten Karatay, fazla kilonun eklemler üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti. Yürüme sırasında vücut ağırlığının eklemlere belirli bir yük bindirdiğini aktaran Karatay, fazla kilonun bu yükü daha da artırabileceğini söyledi.

Karatay, obezitenin yalnızca kilo artışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, fazla yağ dokusunun vücutta çeşitli süreçlerle ilişkili olabileceğini savundu. Özellikle vücutta biriken yağların kronik inflamasyonla bağlantılı olduğunu öne süren Karatay, bunun eklem ve diz ağrılarında etkili olabileceğini ifade etti.

“KIKIRDAK DOKUSU YASTIK GÖREVİ GÖRÜYOR”

Diz ve diğer eklemlerin yapısına da değinen Karatay, kemiklerin arasında bulunan kıkırdak dokunun eklemlerde adeta yastık görevi gördüğünü söyledi. Bu dokunun çeşitli nedenlerle zarar görebileceğini belirten Karatay, düşme, kaza, yaralanma ve spor sırasında yaşanan darbelerin kıkırdak ve eklem yapısında sorunlara yol açabileceğini dile getirdi.

Karatay, özellikle sporcularda bu tür yaralanmaların daha sık görülebildiğini ifade ederken, bunun dışında ortaya çıkan bazı eklem sorunlarında beslenmenin de önemli bir faktör olduğunu savundu.

Diz ağrısı yaşayanlar dikkat! Canan Karatay “Esas sebep…” deyip açıkladı

“OBEZİTE KRONİK BİR HASTALIK OLARAK KABUL EDİLİYOR”

Beslenme alışkanlıklarının vücut sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirten Karatay, obezitenin günümüzde kronik bir hastalık olarak değerlendirildiğini söyledi.

Karatay, fazla kilonun yanı sıra vücuttaki yağ metabolizmasıyla ilgili süreçlere de dikkat çekerek, beslenme düzeninin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Hazır gıdalar ve yüksek oranda işlenmiş ürünlerin tüketiminin azaltılması gerektiğini savunan Karatay, sağlıklı beslenmenin eklem sağlığı açısından da önemli olduğunu öne sürdü.

DİZ AĞRISI OLANLARA HAREKET UYARISI

Diz ağrısı yaşayan kişilerin ne tamamen hareketsiz kalması ne de eklemlerini aşırı zorlaması gerektiğini belirten Karatay, dengeli hareket edilmesini önerdi.

Özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde çalışan kişilerin dizlerini korumaya yönelik önlemler alması gerektiğini söyleyen Karatay, dizlik kullanımının faydalı olabileceğini ifade etti. Ağır yük kaldırılmaması gerektiğini de belirten Karatay, günlük hareketlerde dizlere fazla yük bindirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

AYAKKABI SEÇİMİNE DİKKAT

Diz sağlığında kullanılan ayakkabıların da önemli olduğunu belirten Karatay, özellikle yürüyüş ve spor sırasında ayağın maruz kaldığı darbeyi azaltabilecek ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Karatay, tabanı ve yapısı uygun ayakkabıların yürüyüş sırasında oluşan darbelerin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirterek, ayakkabı seçiminde rahatlığın göz önünde bulundurulmasını tavsiye etti.

Diz ağrısı yaşayanlar dikkat! Canan Karatay “Esas sebep…” deyip açıkladı

MERDİVEN ÇIKARKEN VE İNERKEN DİZLERE DİKKAT

Günlük hayatta da merdiven kullanımı sırasında da dikkatli olunması gerektiğini belirten Karatay, ağrıyan dizin zorlanmamasını önerdi.

Karatay, merdiven çıkarken veya inerken ağrıyan bacağı doğrudan yük altına sokmak yerine daha kontrollü hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, hareketlerin yavaş ve dengeli yapılmasının önemine dikkat çekti.

AĞRI KESİCİ KULLANIMINA KARŞI UYARDI

Karatay, eklem ve diz ağrılarında ağrı kesici ilaçların sık kullanılmasının risk taşıyabileceğini de savundu. Özellikle ağız yoluyla alınan ağrı kesicilerin kontrolsüz ve uzun süre kullanılmaması gerektiğini belirten Karatay, ileri düzey ağrılarda tedavinin hekim kontrolünde planlanması gerektiğini ifade etti.

“ESAS SEBEP KRONİK İNFLAMASYON”

Eklem ağrıları ve artrit konusunda da değerlendirmelerde bulunan Karatay, bu sorunların altında kronik inflamasyonun bulunabileceğini belirtti. Vücudun genel sağlık durumunun eklem sağlığı üzerinde etkili olduğunu belirten Karatay, vitamin ve mineral eksiklikleri ile beslenme alışkanlıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.

Karatay ayrıca hazır gıdalar, gıda boyaları ve monosodyum glutamat (MSG) gibi katkı maddeleri içeren ürünlerin tüketimi konusunda da uyarılarda bulundu. Bu tür ürünlerin bazı kişilerde çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebileceğini belirten Karatay, doğal ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı.

Karatay, açıklamasının sonunda vücudu toprağa benzeterek, “Toprak sağlıklı olmadıkça ektiğimiz hiçbir tohum yeşermez” ifadelerini kullandı. Sağlıklı bir vücut için beslenmeye dikkat edilmesi ve çevresel toksinlere maruziyetin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini savundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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