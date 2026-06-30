İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, evlerde oluşan küfün kronik sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini belirterek özellikle banyo, mutfak, klima ve rutubetli alanlara dikkat çekti. Karatay, küfle mücadelede kimyasal ürünler yerine sirke ve karbonat kullanılmasını önerdi, düzenli havalandırmanın önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Canan Karatay, Youtube’daki kanalında evlerde yalnızca gözle görülen küflerin değil, görünmeyen küf oluşumlarının da ciddi sağlık riski oluşturduğunu söyledi. Özellikle rutubetin yoğun olduğu banyo, mutfak, yatak odaları ve su sızıntısı bulunan alanlarda küf oluşumunun yaygın olduğunu belirten Karatay, küf sporlarının havaya karışarak solunmasının sağlık açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

"BAKTERİ VE VİRÜSLERDEN DAHA TEHLİKELİ OLABİLİR"

Küfün bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Karatay, kronik inflamasyonun birçok hastalığın temelinde yer aldığını belirtti. Küfün vücudun yabancı maddeye karşı verdiği savunma mekanizmasını sürekli çalıştırdığını söyleyen Karatay, bunun uzun vadede halsizlik, enerji kaybı ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabileceğini savundu.

EN ÇOK BANYO VE MUTFAKTA GÖRÜLÜYOR

Modern yapılarda penceresiz veya yeterince havalandırılamayan banyoların küf oluşumu açısından risk taşıdığına dikkat çeken Karatay, musluk çevreleri, fayans araları ve köşelerde oluşan siyah küflerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Mutfakta ise özellikle lavabo çevresi ve nemli bölgelerde küf oluşabileceğini belirtti.

Canan Karatay'dan evlerdeki gizli tehlike uyarısı! Küf sandığınızdan daha riskli

KİMYASAL YERİNE SİRKE VE KARBONAT ÖNERİSİ

Küf temizliğinde çamaşır suyu ve benzeri kimyasal ürünlerin kullanılmasını önermeyen Karatay, bu ürünlerin sorunu kalıcı olarak çözmeyebileceğini ifade etti. Temizlikte sirke ile İngiliz karbonatının birlikte kullanılmasının daha uygun olacağını belirten Karatay, küflü yüzeylerin fırçalanmasının ve ortamın iyi havalandırılmasının önemine dikkat çekti.

RUTUBETLİ DUVARLAR ONARILMALI

Su sızıntısı bulunan duvar ve tavanlarda oluşan küfün yalnızca yüzeysel olarak temizlenmemesi gerektiğini belirten Karatay, hasarlı sıvaların kazınarak tamamen kurutulduktan sonra yeniden onarılması gerektiğini söyledi. Eski dönemlerde kullanılan kireç badananın doğal antimikrobiyal özelliğine de dikkat çekti.

Canan Karatay'dan evlerdeki gizli tehlike uyarısı! Küf sandığınızdan daha riskli

KLİMALAR DA KÜF KAYNAĞI OLABİLİR

Ev ve araç klimalarının düzenli bakımının yapılmaması halinde küf oluşumuna zemin hazırlayabileceğini belirten Karatay, klima çalıştırıldığında görülen öksürük ve hapşırık gibi şikayetlerin küf sporlarından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

"KAPALI ORTAMLAR SAĞLIK AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR"

Penceresi açılmayan ev, ofis, hastane ve alışveriş merkezi gibi kapalı alanlarda küf riskinin arttığını ifade eden Karatay, doğal havalandırmanın sağlık açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Özellikle rutubet oranının yükseldiği zemin katlar ile sel ve su baskını sonrası oluşan nemli ortamların dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

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