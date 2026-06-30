Kendi içlerinde sürekli hükûmet krizleri yaşayan İngilizler, perde gerisinde ise dünyayı karıştıran hamleler yapıyor. Uzmanlara göre, dört yıldır bitmeyen Rusya-Ukrayna savaşını İngiltere körüklüyor. Barış adımları her seferinde Londra tarafından sabote ediliyor. İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki soykırımında keşif uçuşlarının yarısı İngiltere tarafından yapıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran-ABD Savaşı'nın bitmemesinin arkasında İngilizlerle birlikte Yahudi lobisi çıktı. Yaşananları gazetemize değerlendiren uzmanlar “Kaos lobisi savaşı körüklüyor” yorumunda bulundu. Dünyanın yeni kaos dalgalarıyla sarsılacağını söyleyen Azerbaycan kökenli Türk Siyaset Bilimci-Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmail “İngiltere ve Yahudi lobisi yeni yöntemlerle farklı coğrafyalarda bölgesel kaos peşinde. Rusya-Ukrayna, İran-ABD-İsrail savaşlarıyla birlikte Lübnan, Suriye, Ege ve Orta Doğu genelinde yeni çatışma alanları üretmeye çalışıyorlar. Dünya genelinde ve bizim komşu coğrafyalarda tarihî kırılmalar yaşanabilir. Türk dünyası bu süreçte özel önem arz ediyor. Türkiye’nin misyonu ve küresel karşılığı bu süreçte belirleyici olacak” dedi.



Savaşı kaos lobisi körüklüyor! İsrail'e, Kıbrıs Rum kesiminde de alan açan İngilizler

Rusya-SSCB eğitimli Azerbaycanlı emekli Albay Akif Kasımov “Ukrayna SİHA’larının saldırı zamanlaması küresel gelişmelerden ve özellikle G7 Zirvesi, İran-ABD barış mutabakatı ve İsrail’in işgallerinden bağımsız değerlendirilemez. G7 Zirvesi sırasında Avrupa ülkeleri ABD Başkanı Trump’a, Ukrayna’ya daha fazla destek sağlanması hâlinde Rusya üzerindeki baskının artırılabileceği mesajını verdi. AB askerî yardımları konusunda Macaristan’ın tavrı aşıldı ve 90 milyar dolarlık mali yardımla binlerce İHA-SİHA ve gelişmiş teknolojik silahlar gönderilmeye başlandı. Ukrayna, İHA’larla Moskova’da ağır tahribata yol açan saldırılar düzenledi. Hürmüz krizi çözülmemişken özel hedefin Moskova ve çevresindeki petrol tesisleriyle diğer stratejik hedeflerin olması önemlidir. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı başladı ve araç başına günlük yakıt limitleri getirilmesi gündemde” dedi.

Kasımov’a göre küresel depreme yol açan gelişmelerde her ne kadar görünür olmasa da İngiltere başrolde. Bir diğer faktör ise Rusya lideri Putin’i etkileme gücüne sahip Rus Yahudiler. Zira bu Yahudiler İngilizlerle birlikte karmaşayı derinleştiriyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko çok açık olmasa da İsrail ve Yahudi lobisinin olayların seyrinde etkin olduğunu belirtti. Elbette tüm olan bitenleri Rus-Ukrayna denkleminden ibaret göremeyiz. Kaos lobisinin eş zamanlı saldırdığını söyleyebiliriz. Bu düzlemde kaosun kimlere katkı sağladığı sır değil. Bu sebeple eş zamanlı saldırıyorlar” dedi.

Savaşı kaos lobisi körüklüyor! İsrail'e, Kıbrıs Rum kesiminde de alan açan İngilizler

BÜYÜK BRİTANYA HAYALİ

İngiltere iç dinamikleri ve İngilizlerin farklı coğrafyalarda yürüttüğü faaliyetleri içeriden izleyen isimlerden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Muhammed Şerif “Ukrayna lideri Zelenskiy figürünü en başından itibaren İngilizler dizayn etti. Bununla birlikte Ukrayna ordusunu eğitip donattılar ve bu savaşa hazırladılar. Avrupa’yı da peşlerine takarak bugünkü tabloyu ortaya çıkaran İngilizlerdir. İngilizler yeniden Büyük Britanya hayali kuruyor ve bu amaç uğruna şartları zorluyor. Baltık, Asya, Ege, Akdeniz, İsrail ve Orta Doğu-Körfez aksında yeniden o eski belirleyici güç olma hayalleri kuruyorlar. Şu an her ne kadar belirleyici güç ABD gibi görünse de Amerika’da görünmeyen bir İngiltere gerçeği var. Bir yandan Türkiye’ye yakınlık gösteren İngilizler Kıbrıs-Akdeniz-Suriye-Lübnan-Afrika hattında yükselen Türkiye’yi İsrail’le dengelemeye çalışıyor. Diğer yandan Türkiye’nin belirleyici aktör olduğu Pakistan-Mısır-Suudi Arabistan-Türkiye iş birliklerini Hindistan üzerinden dizginlemek istiyor. Yine Rusya ile pozitif ilişkileri olan Türkiye’yi sıkıştırmak istiyorlar. Tipik sessiz ama çoklu oynayan İngiltere gerçeği var karşımızda. Bununla birlikte Filistin meselesinde daha fazla aksiyon almak isteyen bir ülke durumundalar” şeklinde görüş bildirdi.

EMEKLİ BÜYÜKELÇİ CANKOREL: HEDEFLERİ MAVİ VATAN DOKTRİNİ

Kıdemli Emekli Türk Büyükelçi Ali Bilge Cankorel, Ukray-na-Rus savaşında şiddet sarmalının körüklenmesinde İngiliz rolünün baskın olduğunu dile getirdi. Cankorel "İran-ABD-İsrail savaşı ve İsrail'in Lübnan, Suriye'de gerçekleştirdiği işgaller küresel denklemde ciddi etkiler üretti. Diğer yandan Doğu Akdeniz'de İngilizlerin de içerisinde olduğu birtakım hesaplamalar yapıldığı açık. Burada esas hedef Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinidir. Güney Kıbrıs'a İsrail'in girişi de bu yeni Doğu Akdeniz projeksiyonunun parçası olarak okunmalı. İngilizlerin onayı olmadan İsrail hem Güney Kıbrıs'ta hem de Doğu Akdeniz'de bu kadar bariz hareket edemez. İsrail'in Kıbrıs'ta havalimanı, limanlar ve askerî üsler edinmesi ekonomi merkezli hamlelerin bir sonucu" dedi.

EMPERYAL HEVESLER

Siyaset Bilimi Hocası Mim Kemal Öke'ye göre Amerika'nın yıpranması ve İsrail'in olağanüstü hırçınlığı İngiltere'ye alan açıyor. Prof. Dr. Öke "Londra'da emperyal hevesler her daim canlıdır. Ukrayna-Rusya, Kafkas coğrafyası, Pasifik, Afrika, Orta Doğu ve Asya'da kendisini sinsice kamufle ederek etki üreten bir İngiltere gerçeğini görmezden gelmemeliyiz. Hiçbir biçimde varlığını hissettirmeden yol alan İngiltere gerçeği. Rusya-Ukrayna, Güney Kıbrıs-Akdeniz, Suriye-Lübnan dahil geçmişte Büyük Britanya İmparatorluğu'nun sömürdüğü her yerde olmak istiyorlar. Bir taraftan da hepimizi dekolonizasyon sürecinde 'her şey bitti, İngiltere köşesine mi çekildi' düşüncesine kapılmamızı istiyorlar. Fakat öyle değil. Eskiden bunu güce dayalı yapıyorlardı, şimdi kendilerine has diplomasiyle sümen altından yürütüyorlar faaliyetlerini. Büyük Britanya refleksiyle ve denge unsuru olarak uluslararası ilişkiler sistemini kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Burada uzak Batı yani Amerika ile yakın Batı İngiltere arasında düello sürdüğü çok açık. Bu düello her yerde kendini gösteriyor. İngiltere perde arkasından oynar. İstediği vakit Amerika'yı rezil edecek tarzda bir yere doğru teşvik eder, tahrik eder. Amerika karşısında İngiltere de hem bir transatlantik güç hem Orta Doğu'da hâlâ kültürel açıdan egemen. Tabii ki büyük oyun dediğimiz Orta Asya'da yani Çin, Japonya ve Rusya arasında çok enteresan şekilde yatıştıncı diplomasi de vardır. İsrail'den rahatsızlar. İsrail, İngiltere'nin dış politika reflekslerini zorluyor. Gazze'yi kullanarak Amerika'yı ve İsrail'i de vurmayı deniyorlar" dedi.

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