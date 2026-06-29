Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da mahsur kalan ve sağlık sorunları yaşayan 77 yaşındaki Ali Baybaş, ülkeye dönebilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

Yaklaşık 40 yıl önce Suudi Arabistan'a giden 77 yaşındaki Ali Baybaş, yıllardır ülkesine dönemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Aslen Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köyünden olan Baybaş, iddiasına göre Mekke'de hakkında açılan bir davaya katılamadığı gerekçesiyle Suudi Arabistan'dan çıkış yapamıyor.

İlerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Baybaş, vücudunun bir bölümünü kullanamadığını ve Mekke'de hayat mücadelesi verdiğini söyledi. Kendisine bölgede yaşayan bir Türk vatandaşının destek olduğunu ifade eden yaşlı adam, Türkiye'ye döneceği günü beklediğini dile getirdi.

40 yıldır Mekkede mahsur! Ali Baybaşın tek isteği Türkiyeye dönebilmek

"TEK İSTEĞİM TÜRKİYE'NİN BENİ ALMASI"

Yaşadığı süreci anlatan Ali Baybaş, "1949 doğumluyum. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köyündenim. Yaklaşık 40 yıldır buradayım. Burada bir mahkemem vardı ancak gidemedim. Konsolosluk bana mahkeme gününü bildirmedi. Düştüğüm için başımdan yaralandım. Kolum, ayağım ve belim felçli. Tek isteğim Türkiye'nin beni alması" ifadelerini kullandı.

Baybaş, sağlık durumunun her geçen gün kötüleştiğini belirterek yetkililerden Türkiye'ye dönebilmesi için destek beklediğini söyledi.

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