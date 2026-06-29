Konut kredisi faizlerinin yükselmesiyle vatandaşlar alternatif finansman modellerine yönelirken, faizsiz finansman sunan tasarruf şirketlerinin kampanyaları da hız kazandı. Son olarak İyi Finans'ın 1,5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar peşinatsız ve 10 ayda teslimat vurgusuyla duyurduğu kampanya dikkat çekti. İşte detaylar...

Yüksek faizler kredi maliyetlerini artırırken, birçok kişinin de finansmana erişimini engelliyor. Faiz yükünden kaçmak isteyenlerin alternatifi ise tasarruf şirketleri olmuş durumda. Faizsiz finansman modelini kullanan tasarruf şirketlerinin kampanyaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

PEŞİNATSIZ FİNANSMAN İLE EV SAHİBİ OL

Tasarruf şirketleri arasında son kampanya 'İyi Finans'tan geldi. "Peşinatsız finansman ile ev sahibi ol" sloganıyla hazırlanan reklamda, farklı finansman tutarları için örnek ödeme planları paylaşıldı.

Faizsiz 10 milyon TL! 0 peşinat, 10 ayda teslim

10 AYDA TESLİMAT

Reklamda, 1,5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar farklı finansman seçenekleri yer alırken, tüm paketlerde "10 ayda teslimat" ifadesi öne çıkarıldı.

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Paylaşılan örnek tabloda aylık taksitler ise şu şekilde sıralandı:

Finansman Tutarı Taksit Tutarı Teslimat Süresi 1,5 milyon TL 60 bin TL 10 ay 2 milyon TL 80 bin TL 10 ay 4 milyon TL 160 bin TL 10 ay 6 milyon TL 240 bin TL 10 ay 8 milyon TL 320 bin TL 10 ay 10 milyon TL 400 bin TL 10 ay

Not: Bu tabloda organizasyon ücreti belirtilmemiştir.

FAİZ YOK, ORGANİZASYON ÜCRETİ VAR

Tasarruf şirketlerinin sağladığı finansmanda bir organizasyon ücreti bulunuyor. Bu tutar, finansmana ve kampanyaya (hemen teslim, çekiliş vs.) göre değişiyor. Finansman tutarına ve kampanyaya göre yüzde 7 ila 14 arasında bir organizasyon ücreti tüketiciye yansıtılıyor. Yüzde 7 üzerinden yapılan bir hesaplamada, 1,5 milyon TL için 105 bin TL bir organizasyon ücreti alınıyor.