Yüksek kredi faizleri ev ve araç sahibi olmak isteyenleri alternatif finansman modellerine yöneltti. Bankalarda 2 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödemesi vadeye göre 9,5 milyon liraya kadar çıkarken, tasarruf şirketlerinde ise sadece 140 bin TL organizasyon bedeli alınıyor. İşte sıfır peşinatla 2 milyon TL'lik faizsiz finansman modelinde aylık taksitler ve teslimat süreleri.

Faizlerin yüksek olması bir çok kişiyi tasarruf şirketlerine yöneltti. Ev ve araba almak isteyenler, kredi yerine faizsiz finansman modelini araştırıyor.

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2 MİLYON TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ

10 yıl vadeyle (120 ay) 2 milyon TL'lik bir konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, 7 ila 9,5 milyon arasında bir ödeme ile karşılaşıyor. Aylık taksitler ise 80 bin liraya kadar çıkıyor.

Vadeyi 12 ay yaptığında ise aylık 212 bin TL'lik taksit ile toplam ödeme 2 milyon 578 bin lira oluyor. Vadeyi 48 ay yaptığında taksit tutarı bazı bankalarda 93 bin 416 TL, toplam geri ödeme ise 4,5 milyona ulaşıyor. Vade uzadıkça geri ödeme tutarı daha da yükseliyor.

Faizsiz 2 milyon TL! İşte aylık taksit ve teslimat süreleri

2 MİLYON TL'LİK FİNANSMANA 140 BİN TL ORGANİZASYON ÜCRETİ

Vatandaş, kredilerin geri ödemesinin yüksek olması nedeniyle tasarruf finansmanını tercih ediyor. Tasarruf şirketleri müşteriye herhangi bir faiz yansıtmazken, sadece organizasyon ücretinin yüzde 7'si kadar katılım bedeli alıyor. Bu da 2 milyon TL'lik bir finansmanda 140 bin TL'ye tekabül ediyor. Bu nedenle de tasarruf şirketlerinin faizsiz finansman modelleri ilgi görmeye devam ediyor.

15 AY VADEDE 5. AYDA TESLİMAT

Tasarruf şirketlerinin finansman modellerinde vade uzadıkça teslimat süreleri de uzuyor. 2 milyon TL'lik finansman için en kısa seçenekte 15 ay vadeyle aylık 133 bin 334 TL taksit ödeyen katılımcılar finansmanı 5 ayda teslim alabiliyor. Daha düşük aylık ödeme tercih edenler ise 40 ay vadede aylık 50 bin TL taksit ödeyerek finansmana 15 ay sonunda ulaşabiliyor.

İşte sıfır peşinatla 2 milyon TL'lik faizsiz tasarruf finansmanının aylık taksit ve teslimat süreleri:

Vade Aylık Taksit Teslimat Süresi 15 Ay 133.334 TL 5 Ay 17 Ay 117.647 TL 6 Ay 20 Ay 100.000 TL 7 Ay 22 Ay 90.910 TL 8 Ay 25 Ay 80.000 TL 9 Ay 27 Ay 74.074 TL 10 Ay 30 Ay 66.666 TL 11 Ay 35 Ay 57.142 TL 13 Ay 40 Ay 50.000 TL 15 Ay

Not: Bu ödeme planı örnek niteliğindedir. Organizasyon bedeli, teslimat tarihi ve diğer şartlar tasarruf finansman şirketine ve seçilen kampanyaya göre değişiklik gösterebilir.