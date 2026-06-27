Borsa İstanbul işlem gören hisse senetleri haftayı yüzde 3,13 kayıpla tamamlarken, altının gram fiyatı yüzde 1,63 geriledi. Dolar ve euro sınırlı yükseliş gösterirken, yatırım fonlarında en çok kazandıran kategori "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Bu hafta altın ve borsa kaybettirirken, döviz sınırlı kazandırdı.

BIST 100'DE YÜZDE 3,13'LÜK DÜŞÜŞ

BIST 100 endeksi, en düşük 14.147,05 puanı ve en yüksek 14.871,49 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,13 altında 14.274,02 puandan tamamladı.

ÇEYREK 10 BİN 212 LİRAYA GERİLEDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,63 azalışla 6 bin 97 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,62 düşüşle 41 bin 98 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 10 bin 382 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,63 azalışla 10 bin 212 liraya geriledi.

Altın, borsa, döviz ve fonlar... İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

EURO VE DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 46,6280 liradan, euro yüzde 0,06 yükselişle 53,3080 liradan tamamlandı.

FONLARDA SON DURUM

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23, emeklilik fonları yüzde 1,65 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,75 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.