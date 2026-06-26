İsviçreli UBS, ABD Merkez Bankasının faiz artışına gitmeyeceğini savunarak, “2027’de indirim gelebilir. Jeopolitik belirsizlikler, enflasyon sürprizleri ve itibari paralara olan güvenin azaldığı dönemlerde altının sunduğu avantajları beğeniyoruz. Dolar yeninden güç kaybedebilir. Merkez bankalarının alımları sürüyor” değerlendirmesinde bulundu. Altındaki düşüşün alım fırsatı olduğunu belirten UBS, 12 ay için yeni hedef fiyat da verdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Güçlü ABD doları ve yüksek faiz oranları beklentisiyle altın kasım ayından bu yana ilk defa 4.000 doların altına gerilerken; İsviçreli UBS tarafından yapılan son analizde “Bu son gerileme, sarı metalin fiyatını ocak ayında belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesinden %26 aşağı çekti. Momentum ve teknik göstergeler, reel getirilerdeki son artış ve ABD dolarının güçlenmesi, altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti” denildi. Analizde, altın fiyatlarının yakın vadede 3.850-4.000 dolar aralığında işlem görmeye devam edebileceği öngörüldü.

“FAİZ ARTIŞI OLMAYABİLİR!”

Piyasadaki bazı görüşlerin aksine, FED’in yakın vadede faizleri artırmasının olası görünmediğini savunan UBS, “Enflasyon göstergesinin, Başkan Kevin Warsh'ın tercih ettiği ortalama ve piyasa bazlı ölçümlere yakın seyretmesini bekliyoruz. Ayrıca gümrük vergilerinin etkilerinin azalmaya başlamasıyla, enflasyonun önümüzdeki aylarda ılımlı olmasını öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

UBS ‘alım fırsatı’ dedi! Altın için yeni hedef fiyat

“SONRAKİ ADIM İNDİRİM”

FED’in yılın geri kalanında faiz oranlarını sabit tutması muhtemel olsa da bir sonraki hamlenin 2027'de bir faiz indirimi olacağını ve piyasaların da “faiz artırımı beklentilerini geri çekmeye başladığında” altının destek bulacağını savunan UBS, analizinde “Önümüzdeki yıla doğru azalan mali desteklerle birlikte daha yavaş büyüme, altın için daha elverişli bir zemin oluşturacaktır” ifadelerine yer verdi.

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DOLARDA YENİDEN ZAYIFLAMA

ABD dolarında yeniden zayıflama potansiyeli gördüğünü de aktaran UBS “Büyük mali ve dış açıklar ve halihazırda yüksek olan ABD doları varlıklarına yapılan yatırımcı tahsisleri de dahil olmak üzere yapısal zorluklar, risk dengesinin zaman içinde daha az destekleyici hale geleceğini göstermektedir. Daha zayıf bir dolar, tarihsel olarak altın için güçlü bir itici güç olmuştur” yorumunda bulundu.

UBS ‘alım fırsatı’ dedi! Altın için yeni hedef fiyat

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ

Güçlü merkez bankası talebinin de piyasayı destekleyen kritik bir unsur olmaya devam ettiği belirtilirken, analizde “Mayıs ayına ait ön veriler, merkez bankası alımlarında bir artış olduğunu gösterdi; Polonya 18 ton, Çin ise 10 ton altın satın aldı. Genel olarak merkez bankası alımlarının yıllık bazda 750-1.000 metrik aralığında kalmasını bekliyoruz. Bu talebin, tek başına fiyatları keskin bir şekilde yükseltmese de piyasa için istikrarlı bir temel sağlayacağına inanıyoruz” denildi.

ONS ALTIN 12 AY İÇİNDE…

Bütün bu şartlar sebebiyle altının uzun vadeli yatırım açısından olumlu bir konumda olduğu savunulan analizde, şu görüşlere yer verildi: “Hisse senedi piyasası stresi, jeopolitik belirsizlik, enflasyon sürprizleri ve itibari paralara olan güvenin azaldığı dönemlerde sarı metalin sunduğu çeşitlendirme avantajlarını beğeniyoruz. Önümüzdeki 12 ay içinde altının ons başına 5.200 ABD dolarına doğru hareket etmesini bekliyoruz ve mevcut seviyeyi, yeterince yatırım yapmamış yatırımcılar için pozisyonlarını artırma fırsatı olarak görüyoruz.”