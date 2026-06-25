Orzaks İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim ve Enerji, İsvea Seramik ve Golda Gıda’nın halka arz başvuruları onaylandı. Böylece 2026 yılında borsaya “merhaba” diyecek şirket sayısı 22’ye yükselecek. Bu yılki halka arzlarda 1 hisse hariç hepsi primle seyrediyor. Savur GYO, 24 Haziran kapanış fiyatına göre %484 primle en çok yükselen halka arz hissesi oldu.

Borsa İstanbul’da halka arzlar hızlanıyor. Bu hafta Beta Enerji için talep toplama işlemi gerçekleşirken, SPK 5 şirketin halka arzına onay verdi. Bu kapsamda;

-Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 69 TL,

-Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 30,26 TL,

-Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin 15 TL,

-İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin 20,90 TL ve

-Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 9,20 TL fiyatla ilk halka arz başvurusuna vize çıktı.

Söz konusu şirketler için gelecek haftadan itibaren talep toplama işlemlerinin başlaması bekleniyor. Son izinlerle birlikte bu yılki halka arz sayısı 22’ye ulaşacak.

GETİRİLER %500’E YAKLAŞTI

2026 yılında borsaya “merhaba” diyen şirketlerin performanslarına bakıldığında;

-Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. haricinde bütün yeni şirketler prim yaptı.

-24 Haziran kapanış fiyatları dikkate alındığında Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisseleri %484 primle en çok yükselen halka arz hissesi oldu.

-Onu %313 primle Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve %297 primle Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. takip etti.

Primler %500’e yaklaştı! Borsaya 5 şirket daha geliyor

BORSADA BEKLENTİLER

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk yarısını satış baskısı ile geride bıraktı. Dünkü işlemlerde de borsa %1,43 geriledi ve 14.331’den kapanış yaptı.

Analistler küresel piyasalarda faiz artışı beklentilerinin iç piyasada da baskı unsuru olarak öne çıktığını belirterek, “Buna karşılık petrol fiyatlarında gerileme ve düşük beklenen mayıs TÜFE verisi, piyasalar için olumlu gelişmeler arasında yer alıyor. BİST 100’de 50 günlük ortalamaya işaret eden 14.250 seviyesi ilk önemli destek olarak öne çıkabilir. 14.850 ise kritik direnç konumunu koruyor” yorumunda bulunuyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen hareketler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.