Şahin FED beklentisi, ABD’de güçlü imalat verisi, dolar endeksinde yükseliş, çekirdek enflasyon öncesi endişeler ve teknoloji hisselerindeki sert satışlar; altında yeniden satış dalgasını tetikledi. “Alım fırsatı geldi mi” soruları artarken; analistler 4.000 dolar desteğinin kırılması halinde 3.800 dolar riskine dikkat çekiyor. Bu arada küresel altın ETF’lerinde şubattaki zirveden gerçekleşen değer kaybı 150 milyar doları buldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında yeni bir satış dalgası izlenirken, küresel piyasalarda ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4.050 dolara kadar geriledi ve son 7 ayın dibine işaret eden 4.024 dolar desteğine oldukça yaklaştı.

Geçen hafta küresel piyasalarda fiziksel altın destekli ETF'lerine 5,1 ton giriş olmuştu. Yatırımcılar 1,1 milyar dolarlık altın satın almıştı. Bu iyimserlik, toplamda -58,2 ton satışa ve -7,6 milyar dolarlık işleme işaret eden üst üste 4 haftalık çıkışın ardından gerçekleşmişti.

“ŞAHİN FED” BEKLENTİSİ

Ancak piyasalarda yaşanan son gelişmeler, altın fiyatlarında da iyimserliğin kısa sürmesine sebep oldu. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altındaki satış baskısının en önemli gerekçelerinden birinin ABD Merkez Bankası'nın (FED) şahin tutumu olduğunu belirterek “Özellikle Bank of America'nın eylül, ekim ve aralık aylarında 75 baz puanlık 3 faiz artırımı yapabileceğine dair raporu piyasaları gerdi. FED’in ileriye dönük sözlü yönlendirmeyi kaldırması ve verilere daha bağımlı hale gelmesi, piyasadaki oynaklığı ve şahinleşme fiyatlamasını artırdı” dedi.

Altın fiyatını düşüren 5 sebep! 150 milyar dolar gitti, alım fırsatı geldi mi?

GÜÇLÜ İMALAT VERİSİ

Bu arada ABD'de haziran ayı imalat PMI verisi 54,6 beklentiye karşılık 55,7 seviyesine yükseldi ve son 49 ayın zirvesine çıktı. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “İmalat verisinin oldukça güçlü gelmesi, ekonominin sıcak olduğunu gösterdi” dedi ve bu verinin, FED'in daha şahin olabileceği algısını güçlendirerek altında satışları tetiklediğini söyledi.

DOLAR ENDEKSİ VE PCE VERİSİ

Söz konusu gelişmelerle birlikte dolar endeksi bugün 101,50 seviyesine yükseldi ve bu da altın üzerinde doğrudan baskısı oluşturdu.

Piyasalarda FED’in de dikkatle takip ettiği Kişisel Tüketim Verileri (PCE) Endeksi yarın açıklanacak. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Bu veri öncesindeki tedirginlik de piyasada ‘şahinleşme’ korkuları ile birlikte kıymetli metallerde satışa sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatını düşüren 5 sebep! 150 milyar dolar gitti, alım fırsatı geldi mi?

TEKNEOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ

Öte yandan küresel piyasalarda özellikle yapay zekâ (AI) ve teknoloji odaklı hisselerde kâr realizasyonu sürecinin de altın fiyatlarına yansıdığı aktarılıyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, SpaceX hisselerindeki sert hareketler ve çarpanı yüksek hisselerdeki hızlı düşüşlerin, piyasada genel bir çekimserliğe yol açtığını bildirdi.

150 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Bu arada toplam altın ETF varlıkları geçen haftaki iyimserlikle 4.086,3 tona yükselmişti. Söz konusu rakam, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan şubat ayının son haftasındaki 4.176,1 tonun gerisinde kalmaya devam ediyor.

Geçen hafta altın ETF’lerinin toplam değeri 549,1 milyar dolar oldu. Bu rakam da rekor olan 701,7 milyar doların %22 altında kaldı. Söz konusu fark, 4 ayda yaklaşık 150 milyar dolarlık düşüşe işaret etti.

ALIM FIRSATI MI?

Analistler ons fiyatında 4.000-4.100 dolar bandının kritik bir destek olduğunu ve alım düşünen yatırımcıların bu bölgeye dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, “4.000 doların altındaki fiyatlamalar ise 3.800 dolar riskini gündeme getirebilir” uyarısında bulunuyor.