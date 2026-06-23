Faiz hassasiyeti olan tüketiciler “elbirliği” olarak da bilinen ve BDDK denetiminde olan tasarruf finansmanı sistemiyle faizsiz finansman elde edilebiliyor. Aylık ödeme gücüne taksit tutarı, vade sayısı ve ödeme günü belli oluyor. 500 bin TL ve 1 milyon TL finansman için 15-30 ay arası vadelerde teslimat tarihlerini ve aylık taksit tutarlarını sizin için hesapladık…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Faiz hassasiyeti olan vatandaşlar ve yüksek faiz maliyetinden kaçınan tüketiciler, son dönemde tasarruf finansmanı şirketlerine ilgi göstermeye başladı.

“Elbirliği” olarak da bilinen ve BDDK denetiminde olan bu sistemde, belli tutarlar için belli vade seçenekleri ile faizsiz finansman elde edilebiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Tüketiciler, önce ihtiyaç duydukları tutarı belirliyor. Ardından aylık ödeme güçlerine göre en uygun vadeyi seçiyor. Buna göre ödeme planı oluşuyor. Kanunen finansman ödemesi, talep eden tüketiciye en erken 153 gün sonra yani 5 ayın ardından yapılıyor. Bu süre, ödeme gücüne göre uzayabiliyor.

Ay ay faizsiz finansman hesabı! Taksitler kaç TL? Teslimat ne zaman?

500 BİN TL FİNANSMAN İÇİN…

Teslimat Tarihi Vade (Ay) Aylık Taksit Kasım 2026 15 33.334 Aralık 2026 17 29.412 Ocak 2027 20 25.000 Şubat 2027 22 22.727 Mart 2027 25 20.000 Nisan 2027 27 18.519 Mayıs 2027 30 16.667

1 MİLYON TL FİNANSMAN İÇİN…

Teslimat Tarihi Vade Ayı Aylık Taksit Kasım 2026 15 66.667 Aralık 2026 17 58.824 Ocak 2027 20 50.000 Şubat 2027 22 45.455 Mart 2027 25 40.000 Nisan 2027 27 37.037 Mayıs 2027 30 33.334

(Önemli Uyarı: Söz konusu teslimat tarihleri, haziran ayının son işlem gününe kadar gerçekleşen başvurular için geçerlidir.)

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RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

500 bin TL finansman kullanılması halinde teslimat tarihi Kasım 2026'dan Mayıs 2027'ye doğru uzadıkça, aylık ödeme tutarı da 33 bin 334 TL'den 16 bin 667 TL'ye düşüyor.

1 milyon TL finansman kullanılması halinde ise aylık ödeme tutarı 66 bin 667 TL'den 33 bin 334 TL'ye kadar geriliyor. Teslimat tarihi ileri gittikçe vade uzuyor ancak aylık taksit tutarı azalıyor.

ORGANİZASYON ÜCRETİ

Tasarruf finansmanı şirketleri, talep edilen tutarın en az yüzde 7’si kadar organizasyon ücreti alıyor. 1 milyon TL finansmanın organizasyon ücreti 70 bin TL’yi buluyor. Bu tutar, en baştan talep ediliyor. Şirketler, bu ödeme için de taksit seçeneği sunabiliyor.