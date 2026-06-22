Orta Doğu’daki riskler son dönemde geriledi. Petrol 80 doların altına çekildi, Türkiye’nin risk primi (CDS) ve tahvil getirileri düştü. Haziranda TÜFE %1 civarında öngörülüyor. TCMB’nin de temmuzdan itibaren fonlama oranını %40’tan %37’ye çekebileceği ifade ediliyor. Katılım bankalarının kâr payı oranlarında da düşüş bekleniyor. 500 bin TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Kâr payı oranlarında son durum ne? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Riski sevmeyen tasarruf sahiplerinin dikkatle takip ettiği kâr payı oranlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dünyayı etkileyen Orta Doğu’daki şoklar iç piyasada da enflasyonist baskılara sebep olmuş, buna karşılık Merkez Bankası sıkı ara politikasını sürdürmüştü. Bu süreçte TCMB’nin fonlama oranı %37’den %40’a çıkmış, katılım bankalarının kâr payı oranları %40’ın üzerine yönelmişti.

JEOPOLİTİK GERİLİM AZALINCA…

ABD ve İran arasında varılan son mutabakat “kırılganlığını” korusa da jeopolitik tansiyonun bir miktar gerilemesi piyasalar üzerindeki stresi azaltmaya başladı. Savaşın başlarında 120 dolar sınırına kadar yükselen petrol fiyatı, 22 Haziran işlemlerinde 80 doların altına geriledi. Martta 300’ün üzerine çıkan Türkiye’nin risk primi ise (CDS) geçen hafta en düşük 217’yi gördü. Cuma kapanışı 220’ye yakın seviyelerden gerçekleşti.

Kâr payı oranlarında düşüş sinyali! 500 bin TL’nin getirisi kaç TL oldu?

ÜLKE RİSK PRİMİ GERİLİYOR

Ülke risk primi (CDS) göstergesinde yaşanan hareketlerin borçlanma maliyetine yansıdığına dikkat çeken analistler “CDS puanındaki her 100 baz puanlık artış veya azalış, ülkenin borçlanma faizine de doğrudan %1'lik bir prim veya indirim olarak etki eder. Düşük risk primi ülkeye yabancı para girişini destekler, döviz arzı artınca kurlardaki oynaklık ve ithal ürünler üzerinden enflasyon daha kolay kontrol altına alınır” diyor.

CDS’TE DÜŞÜŞ NEDEN ÖNEMLİ?

CDS primindeki yükseliş ise bütün bu mekanizmaların tersine çalışmasına sebep olduğunu ve borçlanma maliyetini artırdığını hatırlatan analistler, “Orta Doğu’daki savaşın başlarında Türkiye’nin CDS primi, ulaştığı zirve seviyeden yaklaşık 100 baz puan geriledi. İki yıllık gösterge tahvil getirisi de %41 sınırına çekildi ve 5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Yabancı girişi, tahvil getirisindeki düşüşte etkili oluyor” diye konuşuyor.

Kâr payı oranlarında düşüş sinyali! 500 bin TL’nin getirisi kaç TL oldu?

HAZİRAN TÜFE VE TCMB BEKLENTİLERİ

TCMB tarafından açıklanan verilere göre 12 Haziran ile sona eren haftada yabancı yatırımcılar 428,8 milyon dolarlık Türk tahvili aldı. Bütün bu gelişmelere ek olarak haziran ayında akaryakıt ve gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün aylık enflasyonu %1’e kadar düşürebileceğini de ifade eden analistler, “Olumlu senaryoda TCMB, temmuz ayından itibaren fonlama oranını ilk etapta %37’ye doğru çekmeye başlayabilir” yorumunda bulunuyor.

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KÂR PAYI ORANLARI

Enflasyon, cari açık ve faiz için olumlu olan bu gelişmelerle birlikte paranın maliyetinin de gerilemesi ve bunun kâr payı oranlarına yansıması bekleniyor. Katılım Bankaları tarafından 19 Haziran Cuma itibarıyla ilan edilen kâr payı oranları şöyle:

Katılım Bankası Faiz Oranı Türkiye Finans %40,51 Hayat Finans %38,08 Kuveyt Türk %36,04 Ziraat Katılım (Anında Günlük Hesap) %36,00 Dünya Katılım %33,31 Vakıf Katılım %32,09 Albaraka %31,32

(Not: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlar paylaşılmıştır. Söz konusu oranlar şubelerde ve günden güne farklılık gösterebilir.)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL’nin getiri tablosu ise şöyle: