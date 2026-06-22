Otomobil fiyatlarında Orta Doğu’daki riskler, petrol fiyatları ve yüksek finansman maliyetleri ile yeni bir dönemden geçilirken, ikinci el piyasada yıllık artış %23,3 oldu. En yüksek fiyat artışı ise ‘elektrikli’ grubunda %25,9 olurken, en düşük artış ‘dizel’de %18,6 ile ölçüldü. Katılım bankaları tarafından sunulan en ucuz taşıt finansmanı oranı %3,21 olurken, 2 yıllık finansmanın maliyeti %60 olarak gerçekleşiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da mart ayında başlayan gerilim Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi vahim sonuçları beraberinde getirirken; petrol fiyatlarındaki yükseliş ve akaryakıt zamları, araba hayali kuran tüketicileri “elektrikli” modellere yöneltmişti.

Ocak-mayıs döneminde "tam elektrikli" otomobil satış adedi %11 artışla 65 bin 805 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15'ten %18,5'e, hibrit otomobillerin payı %28,9'dan %33,4'e yükseldi.

Elektrikli araçların bu performansı, toplam otomobil satışlarının bu yılın ilk 5 ayında %5,1 gibi “daha sınırlı arttığı” dönemde gerçekleşti.

“ELEKTRİKLİ” FARK ATTI

Tüketicilerin “elektrikli araç” tercihi, ikinci el piyasada bu otomobillerin daha hızlı prim yapmasını da beraberinde getirdi. BETAM tarafından açıklanan verilere göre;

-Mayısta ortalama satılık otomobil fiyatı 1 milyon 168 bin TL oldu.

-Fiyat artışı önceki aya kıyasla yüzde 0,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,3’ü buldu.

-Ortalama otomobil fiyatındaki reel düşüş ise yıllık bazda %-6,8 olarak gerçekleşti.

-Yakıt türüne göre ikinci elde en yüksek fiyat artışı “elektrikli” grubunda %25,9, en düşük artış ise “dizel” grubunda %18,6 ile ölçüldü.

Araba alacaklar dikkat! İşte katılım bankalarında en ucuz finansman oranları

ARZ ARTTI, TALEP AZALDI

Otomobil fiyatlarındaki reel gerileme arz-talep dengesine de yansıdı. Satılık otomobillerin ilanda kalma süresi bir önceki aya göre 0,2 gün uzadı ve 22,2 güne çıktı. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 0,4 puan azaldı ve %20,5 oldu. Rakamlar, arzdaki artışa karşılık talepte sınırlı da olsa düşüşe işaret etti.

YÜKSEK FİNANSMAN MALİYETİ

Sektör temsilcileri, tasarruf finansman şirketlerinin otomobil ticaretindeki payının her geçen gün arttığını, buna karşılık otomobil finansmanı oranlarındaki yüksek seyrin ise katılım bankaları kanalıyla sağlanan finansman talebini düşürdüğünü ifade ediyor.

BDDK verilerine göre ise bankacılık sisteminin taşıt kredisi toplam hacmi, 12 Haziran ile biten haftada 43 milyar 745 milyon TL oldu. 3 ay önce 46 milyar TL olan toplam bakiyede dikkat çeken düşüş yaşandı.

Araba alacaklar dikkat! İşte katılım bankalarında en ucuz finansman oranları

TAŞIT FİNANSMANI ORANLARI

Katılım bankaları tarafından sunulan en düşük taşıt finansmanı oranları ise 19 Haziran itibarıyla şöyle gerçekleşti:

Katılım Bankası Kar Payı Oranı Albaraka Türk %3,21 Vakıf Katılım %3,24 Dünya Katılım %3,39 Ziraat Katılım %3,39 Türkiye Finans %3,52 Kuveyt Türk %3,67

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Rakamlar, şubelerde farklılık gösterebilir.)

400 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

Taşıtta 400 bin TL finansman için örnek geri ödeme tablosu işe şöyle: