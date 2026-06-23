Borsa İstanbul endeksi mayısta test ettiği 15.205 zirvesine %3 yaklaştı. Petrol fiyatları, ülke risk primi ve tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün etkisiyle banka hisselerinde daha belirgin yükseliş yaşanırken; BİST 30 hisselerinde hazirandaki primler %50’nin üzerine çıktı. Ekonomist Tuncay Turşucu, haziran TÜFE’nin %1’in altında gelebileceğini belirterek, borsada 15.900 hareketinin başlayabileceğini öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen haftaki %5,71’lik yükselişin ardından yeni haftaya yatay başlangıç yaptı. Pazartesi işlemlerinde en yüksek 14.871 puanı test eden endeks, kâr satışlarının etkisiyle kapanışı 14.729 seviyesinden gerçekleştirdi.

Orta Doğu’daki iyimserlikle birlikte borsada bu ayki yükseliş 22 Haziran itibarıyla %7,81 olarak gerçekleşti. Endeks, mayıs ayında test ettiği 15.205 zirvesine de oldukça yaklaştı. BİST 100, rekor seviyenin %3 gerisinde konumlanırken, piyasada yeni zirve heyecanı da yükseldi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; ABD ve İran arasındaki anlaşma süreci, Lübnan ve İsrail gerginliği, Hürmüz Boğazı'nın durumu gibi jeopolitik risklere dikkat çekerek, haber akışının önemli olduğunu vurguladı.

Eryılmaz, “Endekste 14.850, 15.100 ve 15.200 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Özellikle 15.250 seviyesi üzerindeki kalıcı ve hacimli kapanışlar, endeksi 15.600 hedefine taşıyabilir” yorumunda bulundu.

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BÜYÜK KIRILMA YAKIN MI?

Ekonomist Tuncay Turşucu da BİST 100 endeksinin döviz bazlı grafiğine dikkat çekerek “315 dolar (yaklaşık 14.500) direncini geçmiş durumdayız. Bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda 342 dolar (yaklaşık 15.900) direncine doğru hareket mümkün. Ancak bunun öncesinde 15.200’e yakın tarihi zirve var. Teknik olarak 14.500’ün üzerine çıkmış olmak önemli” dedi.

3 Temmuz’da açıklanacak Haziran TÜFE verisinin Türk piyasaları için bir kırılma olabileceğini de aktaran Turşucu, “Petrol etkisi ile %1 seviyesinin bile altına bir TÜFE gelmesi, BİST 100 endeksini pozitif etkileyecektir. Enflasyon konusunda kırılma getirecek gelişmeler hikâye olacaktır” ifadelerini kullandı.

ENDEKSİ YÜKSELTEN HİSSELER

Bu arada borsada haziran işlemlerine bakıldığında, endeksin rekor seviyelere doğru yolculuğunda en çok yükselen BİST 30 hisseleri şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Değişim Oranı (%) DSTKF 3.300,00 TL %56,77 YKBNK 43,84 TL %32,21 AKBNK 82,00 TL %28,13 TRALT 51,40 TL %18,05 ISCTR 15,42 TL %17,35 GARAN 143,70 TL %16,92 EKGYO 22,00 TL %15,18 TAVHL 288,00 TL %14,40 VAKBN 34,82 TL %12,91 TCELL 113,20 TL %12,08

Haziranda petrol fiyatları, Türkiye’nin risk primi ve tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün etkisiyle banka hisselerinde daha belirgin bir yükseliş dikkat çekiyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.