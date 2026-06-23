Altın fiyatlarında son dakika! 23 Haziran 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.200 TL ve ons fiyatı 4.150 dolardan güne başladı. Petroldeki düşüşe rağmen altın üzerinde baskı sürüyor. FED’in bu yıl faiz artırma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trive Araştırma Direktörü Eren Can Umut, “Altın ETF’lerine talep düşük. Ons altında 2025’teki gibi bir ralli beklemek bu ortamda pek mümkün gözükmüyor” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda son günlerde Orta Doğu’daki iyimserlik ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen kıymetli metaller üzerindeki baskı devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde %0,87 değer kazanan ons altında yön yeniden aşağı döndü. Dün 4.192 dolardan kapanış yapan ons fiyatı bugünkü işlemlerde TSİ 06:00 itibarıyla 4.150 dolardan fiyatlandı.

Altın neden yükselemiyor? '2025’i unutun' diyerek açıkladı

23 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki günlük değer kaybı sabah saatlerinde %-1,0 seviyesine yaklaşırken, küresel piyasalardaki hareket gram fiyatını da baskı altında tutuyor. Spot piyasada işeme gören 23 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.200 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde gram fiyatı %0,89 prim yapmış ve 6.258 TL’den kapanmıştı. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 6.285 TL’den gerçekleşti.

ODAK NOKTASI PETROL DEĞİL

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, odak noktasının Orta Doğu’dan uzaklaştığı ve FED politikaları ile ABD dolarına çevrildiği gözlemleniyor. Trive Araştırma Direktörü Eren Can Umut “Son bir aylık periyotta petrol fiyatları ile ABD 2 yıllık tahvilin getirisinde net bir ayrışma izleniyor. Petrolde 107 dolardan 77 dolara keskin düşüşe karışıklık, 2 yıllık tahvilin getirisi %4,24’e yükseldi” dedi.

FED TAHMİNLERİNE DİKKAT!

FED’in son toplantısında ekonomik projeksiyonlarında yayınladığı çekirdek enflasyon tahminini %3,6 seviyesine yükselttiğini hatırlatan Umut, “Hedef ise %2… Yani beklentiler, hedeften yukarı yöne doğru uzaklaşıyor. FED’in bu yıl faiz artırma olasılığı yüksek. 9 üyenin bu yönde tahminde bulunduğunu gördük. Bu durum ABD 2 yıllık tahvil getirilerin güçlü kalmasına sebep oluyor” diye konuştu.

BOFA’NIN TAHMİNİ…

Bank of America’nın 25'er baz puanlık 3 faiz artışı beklentisine atıfta bulunan Umut, “Daha öncesinde bu yıl faiz artırımı beklenmiyordu. Bu kadar sert bir faiz artırım süreci olacağına katılmıyorum. Ancak piyasalarda oluşan beklentiyi göstermek açısından, Bank of America’nın bu tahmini bir örnek. Bu beklentilerle tahvil getirilerinin güçlü seyri, petrol gerilese de şaşırtıcı olmamalı” ifadelerini kullandı.

Altın neden yükselemiyor? '2025’i unutun' diyerek açıkladı

2025 GİBİ OLMAYABİLİR

Reel faizlerin güçlü olması ve faizde artış beklentileri sebebiyle altın ETF’lerine olan talebin düşük kaldığını aktaran Umut, “Ons altında 2025’teki gibi bir ralli beklemek bu ortamda pek mümkün gözükmüyor. Asya cephesinde Merkez Bankalarının alımları sürüyor. Fakat güçlü yükselişler açısından spekülatif ETF alımlarının da görülmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

TAHVİL FAİZLERİNİN BASKISI

Enflasyonu karşılayacak derecede yüksek faiz olması halinde reel getirinin de yüksek olacağına değinen Umut, “Böyle bir ortamda altında güçlü performans beklentisi doğru olmayabilir. ABD 10 yıllık tahvilin reel getirisi %2,23’te bulunuyor. Savaştan önce bu oran %1,68 seviyesindeydi. ABD-İran anlaşmasına rağmen altının anlamlı bir yükseliş kaydedememesinin sebebi bu” yorumunda bulundu.

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