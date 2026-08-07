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Ekonomi

Bilişim 500'den 1,6 trilyon lira

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Bilişim 500'den 1,6 trilyon lira

Türkiye’nin bilişim alanında faaliyet gösteren şirketlerinin sıralandığı Bilişim 500 rakamları açıklandı. Buna göre söz konusu sıralamada bulunan şirketlerin toplam geliri 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 1,6 trilyon liraya yükseldi.

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Bu yıl 27’nci defa düzenlenen araştırmanın sonuçları ‘Teknolojinin İpek Yolu Anadolu’dan Geçmeli’ temasıyla Bilişim 500 Ödül Töreni’nde paylaşıldı. Verilere göre, 2025’te sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 1,6 trilyon liraya ulaştı, dolar bazında ise yaklaşık 39 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış oldu. Sıralamaya giren şirketlerin yüzde 8’i yüzde 100’ün üzerinde gelir artışı sağlarken, en yüksek büyüme oranı yüzde 323 olarak gerçekleşti. Yapay zekâ gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 58 artış kaydedildi.

Bulut hizmetlerinin yüzde 60 oranında büyüdüğünü ortaya koyan araştırmada, sistem entegratörü olarak bulut hizmeti sunan şirketlerin gelirleri ise yüzde 101 artış gösterdi.

Bilişim 500'den 1,6 trilyon lira
Başlık ResmiBilişim 500'den 1,6 trilyon lira

Bilişim 500 Ödül Töreni’nde altı ayrı ana kategoride birinci olan şirketlere de ödülleri takdim edildi. “Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri” kategorisinde, “Yılın AR-GE Yatırımı Kategori Birincisi” ödülünü Logo Yazılım, “Yılın Yapay Zekâ Kategori Birincisi” ödülünü KoçSistem, “Yılın Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategori Birincisi” ödülünü Türk Telekom, “Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori Birincisi” ödülünü Softtech, “Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi” ödülünü Arkel, “Yılın Hizmet İhracatı Kategori Birincisi” ödülünü TP Türkiye, “Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi” ödülünü ise HAVELSAN kazandı.

Şirketlerin ciro bilgilerine göre hem genel sıralamada hem de faaliyet gösterdikleri kategorilerde değerlendirildiği BT Haber araştırmasının sonuçlarına göre, bu yıl Türk Telekom bilişim sektörünün en büyük şirketi oldu. Turkcell ikinci, Vodafone ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10’da ayrıca sırasıyla İndeks Bilgisayar, Teknosa, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Arena, Ingram Micro ve Türksat yer alarak sektörün lider şirketleri arasında konumlandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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