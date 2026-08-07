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Ekonomi

21 ülkede 357 milyon kişi kullanıyor! Tarihi hamle: Euro banknotları 25 yıl sonra yenileniyor

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21 ülkede 357 milyon kişi kullanıyor! Tarihi hamle: Euro banknotları 25 yıl sonra yenileniyor

Avrupa Merkez Bankası, sahteciliğe karşı güvenliği artırmak ve daha çevreci banknotlar üretmek amacıyla 21 AB ülkesinde 357 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan euroyu yenilemeye hazırlanıyor. Üçüncü nesil euro banknotları için hazırlanan 10 tasarım kamuoyunun görüşüne sunulurken, yeni paraların birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 25 yıldır kullanılan euro banknotlarını yenilemek için yürüttüğü çalışmalarda yeni aşamaya geçti.

Banka, sahtecilikle mücadeleyi güçlendirmek, çevresel maliyetleri azaltmak ve banknotları daha kapsayıcı hâle getirmek amacıyla üçüncü nesil euro banknotları için hazırlanan 10 farklı tasarım önerisini kamuoyunun değerlendirmesine açtı.

YENİ BANKNOTLAR BİRKAÇ YILA HAZIR

Nihai tasarımın bu yıl sonunda belirlenmesi, yeni banknotların birkaç yıllık hazırlık sürecinin ardından tedavüle girmesi bekleniyor. ABD dolarının ardından dünyanın en önemli ikinci rezerv para birimi olan euro, bugün 21 AB ülkesinde 357 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

21 ülkede 357 milyon kişi kullanıyor! Tarihi hamle: Euro banknotları 25 yıl sonra yenileniyor
Başlık Resmi21 ülkede 357 milyon kişi kullanıyor! Tarihi hamle: Euro banknotları 25 yıl sonra yenileniyor

DOLAŞIMDA 30 MİLYARDAN FAZLA BANKNOT VAR

ECB verilerine göre dolaşımda toplam değeri 1,5 trilyon euroyu aşan 30 milyardan fazla banknot bulunuyor. Euro çeşitli renk ve boyuta sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 farklı banknot, 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ile 1 ve 2 euro madeni para olarak tedavülde bulunuyor.

21 ülkede 357 milyon kişi kullanıyor! Tarihi hamle: Euro banknotları 25 yıl sonra yenileniyor
Başlık Resmi21 ülkede 357 milyon kişi kullanıyor! Tarihi hamle: Euro banknotları 25 yıl sonra yenileniyor

500 EUROLUK BANKNOTLAR KULLANILMIYOR

En yüksek değere sahip 500 euroluk banknotların basımı, terörün finansmanına ve kara para aklamaya karşı mücadele nedeniyle 2019 yılında durduruldu. Bu nedenle 500 euroluk banknot artık günlük hayat ve alışverişte kullanılamıyor. Bu banknotlar sadece banka hesaplarına yatırılabiliyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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