Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

28 haftanın en sert yükselişi! Altında yeni kritik seviyeler belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

7 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 6.512 TL ve ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.250 dolardan güne başladı. Orta Doğu’da anlaşma umutları ve FED’den faiz artışı beklentilerinin düşmesinden destek bulan ons, bu hafta %5 prime koşuyor. Böylece altında 28 haftanın en hızlı değer artışı yaşanıyor. Dikkatler bugün ABD istihdam verisine çevrildi. “Altın alınır mı, satılır mı” soruları artarken, Ahlatçı Yatırım ons için yeni kritik seviyeleri açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ons fiyatında çarşamba günü gerçekleşen sert prim sonrası iki gündür daha yatay bir eğilim öne çıkıyor. Buna karşılık geçen cuma 4.045 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bu sabah TSİ 06:00 itibarıyla 4.250 dolardan fiyatlandı. Böylece altında haftalık prim son fiyatlamalar itibarıyla %5,00 olarak gerçekleşiyor. Bu prim, 19 Ocak haftasının ardından en hızlı yükselişe işaret etti. Son 28 haftanın en kazançlı haftasında ons fiyatı en yüksek 4.304 doları da test etti.

28 haftanın en sert yükselişi! Altında yeni kritik seviyeler belli oldu
Başlık Resmi28 haftanın en sert yükselişi! Altında yeni kritik seviyeler belli oldu

7 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN

Geçen haftayı 6.172 TL’den tamamlayan spot gram altın fiyatı ise bu hafta en yüksek 6.585 TL’yi test etti. 7 Ağustos 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.512 TL’den güne başladı. Böylece gram fiyatında da haftalık yükseliş %5,50 olarak gerçekleşti.

YATIRIMCI GERİ DÖNDÜ

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son verileri, küresel yatırımcıların altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yavaş yavaş geri dönmeye başladığını gösterdi. Bu para girişi, önceki 2 ayda gerçekleşen çıkışın ardından gerçekleşti ve yatırımcı ilgisinin yeniden yükselmeye başladığına işaret etti. WGC analistleri, "Girişlere bütün bölgeler katkıda bulundu. Avrupa'da işlem gören fonlar başı çekti. Yıl başından bu yana ise küresel altın ETF girişleri 11 milyar dolara ulaştı. Asya'da işlem gören fonlar bu yıl küresel girişlere en büyük katkıyı sağlayan fonlar olmaya devam ederken, onları Avrupa izledi. Kuzey Amerika ise net çıkış bölgesinde kaldı" bilgisini paylaştı.

28 haftanın en sert yükselişi! Altında yeni kritik seviyeler belli oldu
Başlık Resmi28 haftanın en sert yükselişi! Altında yeni kritik seviyeler belli oldu

4.000 DOLAR TABAN MI?

Altın fiyatlarının temmuzda önceki 4 aylık düşüş serisini sonlandırdığını da hatırlatan analistler, "Birkaç ay süren düşüşün ardından bazı yatırımcılar ons başına 4.000 dolar civarındaki fiyatları cazip bir yeniden giriş noktası olarak görmüş olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

DİKKATLER BU VERİDE

Altın fiyatlarında bu haftaki yükseliş Orta Doğu’da yeniden anlaşma umutları, petrol fiyatları üzerindeki baskının hafiflemesi ve ABD Merkez Bankasından faiz artışı beklentilerinin düşüşe geçmesinden destek buldu. Bugün ise ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi dikkatle takip ediliyor. Temmuz ayında ülkede 88 bin kişilik istihdam artışı bekleniyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Tahminlerin altında kalabilecek bir istihdam verisinin, FED’den faiz artışı beklentisini bir miktar daha düşürebileceği ve altın fiyatlarının buradan da destek bulabileceği ifade ediliyor. Eylülde FED’den faiz artışı beklentisi bu sabah itibarıyla %54 ihtimalle fiyatlanıyor. Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan analizde “ABD tarım dışı istihdam verisi, altındaki hareketin devamı açısından belirleyici olacak. Teknik görünümde 4.210 üzerinde kalıcılık olumlu. Kalıcı trend dönüşünün güç kazanması için ise 4.380 seviyesinin aşılması takip edilmeli” denildi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
PMYO 2026 başvuruları başladı! PMYO (polis alımı) taban puanları ve başvuru şartları
PMYO 2026 başvuruları başladı
Kaydet
Ankara'da 'değnekçilere' operasyon! 10 şüpheli yakalandı
Ankara'da 'değnekçilere' operasyon! 10 şüpheli yakalandı
Kaydet
İstanbul'da bugün hava nasıl, yağmur var mı? 7 Ağustos hava durumu
İstanbul'da yağmur var mı?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.