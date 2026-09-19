Eskişehir'de 3 ilçede (Mihalıççık, Han ve Odunpazarı) elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Eskişehir'de 19 Eylül'de Mihalıççık, Han ve Odunpazarı ilçelerinde planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Eskişehir Mihalıççık, Han ve Odunpazarı'nda elektrikler ne zaman gelecek?

Eskişehir'de bugün bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Mihalıççık, Han ve Odunpazarı ilçelerindeki bazı bölgelere bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek. Kesintilerin etkileneceği mahalleler ve saat aralıkları paylaşıldı. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere ve çalışma yapılacak bölgelere göre değişiklik gösterecek. OEDAŞ'ın programına göre bazı bölgelerde kesintiler akşam saatlerine kadar devam edecek.

Eskişehirde 3 ilçede (Mihalıççık, Han ve Odunpazarı) elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

19 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

MİHALLIÇIK

Mihalıççık Yalımkaya’da, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 19 Eylül 2026 tarihinde elektrik kesintisi uygulanacak. Saat 09.30’da başlayacak kesintinin 18.00’de sona ermesi planlanıyor.

Duyuruya göre, bakım çalışmaları kapsamında bölgeye 8 saat 30 dakika boyunca enerji verilemeyecek.

HAN

Eskişehir’in Han ilçesinde, yatırım çalışmaları kapsamında 19 Eylül 2026 tarihinde planlı kesinti uygulanacak. Kesinti, saat 10.00’da başlayıp 16.00’ya kadar sürecek.

ODUNPAZARI

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, yatırım çalışmaları nedeniyle 19 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30 ile 16.30 arasında planlı kesinti uygulanacak.

17 Eylül 2026’da yayımlanan duyuruya göre, altı saat sürecek kesintiden Seklice bölgesi etkilenecek.