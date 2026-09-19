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Yaşam

Bir anlık ihmal ortalığı savaş alanına çevirdi! Araç dükkana girdi

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Elazığ’da el freni çekilmeden bırakılan hafif ticari araç, bir süre sonra kendi kendine hareket ederek emlak dükkanına girdi. Şans eseri kimsenin bulunmadığı iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Çaydaçıra Mahallesi Lalezar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü aracının el frenini tam çekmeden araçtan indi.

Bir anlık ihmal ortalığı savaş alanına çevirdi! Araç dükkana girdi
Başlık ResmiBir anlık ihmal ortalığı savaş alanına çevirdi! Araç dükkana girdi

Bir süre sonra kendi kendine hareket eden hafif ticari araç, bir emlak dükkanına girdi. Şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Bir anlık ihmal ortalığı savaş alanına çevirdi! Araç dükkana girdi
Başlık ResmiBir anlık ihmal ortalığı savaş alanına çevirdi! Araç dükkana girdi

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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