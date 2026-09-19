Elazığ’da el freni çekilmeden bırakılan hafif ticari araç, bir süre sonra kendi kendine hareket ederek emlak dükkanına girdi. Şans eseri kimsenin bulunmadığı iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Lalezar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü aracının el frenini tam çekmeden araçtan indi.

Bir anlık ihmal ortalığı savaş alanına çevirdi! Araç dükkana girdi

Bir süre sonra kendi kendine hareket eden hafif ticari araç, bir emlak dükkanına girdi. Şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Bir anlık ihmal ortalığı savaş alanına çevirdi! Araç dükkana girdi

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI