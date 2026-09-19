Gözlerden uzak bir hayat süren Meral Akşener'in adını taşıyan vakfın kuruluş işlemleri tamamlandı. Başta kadınlar, çocuklar ve öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine destek vermeyi amaçlayan vakfın logosu da ortaya çıktı.

Seçim yenilgisinin ardından İyi Parti Genel Başkanlığı görevini ve aktif siyaseti bırakan Meral Akşener, genel olarak gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Ara ara düğün, cenaze ve davetlerde ortaya çıkan Akşener'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

LOGOSU DA ORTAYA ÇIKTI

Akşener, 5 milyon mal varlığı ortaya koyarak İstanbul merkezli bir "Meral Akşener Vakfı" kurdu. Vakfın eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan çevre projelerine kadar birçok alanda faaliyet yürüteceği belirtildi.

Vakfın logosu da ortaya çıktı. Meral Akşener'in adının yazdığı logoda yarım yaprak olduğu görülüyor.

Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu! Logosu ve amacı ortaya çıktı

İŞLEMLER TAMAMLANDI

Vakfın kuruluş işlemlerinin tamamlandığı ve kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı öğrenildi. Vakfın kurucusu Meral Akşener olarak ilan edilirken, yönetim kurulunda ise Meral Akşener, Esma Bekar ve oğlu Fatih Akşener yer alıyor.

Bekar, Akşener'in aktif siyaset hayatından beri yanında olan ve özel kalem müdürlüğünü yöneten isim.

Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu! Logosu ve amacı ortaya çıktı

HAKLARI MEHMETÇİK VAKFI'NDA

Öte yandan resmi ilanda dikkat çeken bir diğer detay ise vakfın sona ermesi halinde izlenecek süreç... Buna göre, borçların tasfiyesinin ardından geriye kalan tüm mal varlığı ve haklar Mehmetçik Vakfı'na devredilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ