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Sağlık

Uzmanından kritik antibiyotik uyarısı: Benzer belirtilerde yeniden vermeyin

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Uzmanından kritik antibiyotik uyarısı: Benzer belirtilerde yeniden vermeyin
Başlık ResmiUzmanından kritik antibiyotik uyarısı: Benzer belirtilerde yeniden vermeyin

Sonbaharla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları artarken, uzmanlar aileleri gereksiz antibiyotik kullanımına karşı uyardı. Uzm. Dr. Laden Jaferi, enfeksiyonların büyük bölümünün viral olduğunu belirterek, uzayan ateş, solunum sıkıntısı ve genel durumda bozulma gibi belirtilerde hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

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Sonbaharın gelmesi, okulların ve kreşlerin açılmasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülüyor. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateşle kendini gösteren bu enfeksiyonların büyük bölümünün viral olduğuna dikkati çeken Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Laden Jaferi, her enfeksiyonda antibiyotik kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Jaferi, uzayan ateş, solunum sıkıntısı, genel durumda bozulma ve yeterli sıvı alamama gibi belirtilerde zaman kaybetmeden hekime başvurulması konusunda aileleri uyardı.

OKUL VE KREŞ ÇOCUKLARINI BEKLEYEN RİSK…

Okul ve kreş gibi kalabalık ortamlarda çocukların virüslerle daha sık karşılaştığını ifade eden Jaferi, "Özellikle okul ve kreşe giden çocukların yıl içerisinde sık enfeksiyon geçirmesi, her zaman bağışıklık sisteminde bir sorun bulunduğu anlamına gelmez. Ancak enfeksiyonların çok sık tekrarlaması, yakınmaların uzun sürmesi veya tedaviye rağmen düzelmemesi durumunda çocukların ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu tablonun altında alerjik hastalıklar ya da bazı yapısal ve anatomik sorunlar bulunabilir" ifadelerini kullandı.

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HER ENFEKSİYONDA KULLANILMAMALI

Çocukluk çağında görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını belirten Jaferi, antibiyotiklerin viral enfeksiyonlarda etkili olmadığını vurguladı. Gereksiz antibiyotik kullanımının yan etkilere ve antibiyotik direncine yol açabileceğini ifade eden Jaferi, "Antibiyotik tedavisine yalnızca hekim değerlendirmesi sonucunda ve gerekli görüldüğünde başlanmalıdır. Aileler, daha önce kullanılan bir antibiyotiği benzer belirtiler ortaya çıktığında hekime danışmadan yeniden vermemelidir" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Jaferi, çocuklarda uzayan veya tekrarlayan ateş, hızlı ya da güçlükle solunum, genel durumda belirgin bozulma ve aşırı halsizlik, yeterli sıvı alamama veya idrar miktarında azalma, dudaklarda morarma ya da bilinç değişikliği durumlarında hekim değerlendirmesinin geciktirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

KORUNMADA GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR ÖNEM TAŞIYOR

Enfeksiyonlardan korunmada temel önlemlerin etkili olduğunu belirten Jaferi, "Düzenli el yıkama, yeterli uyku, dengeli beslenme, kapalı ortamların sık havalandırılması ve hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması bulaş riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Çocuğun yaşına ve sağlık durumuna uygun aşılarının tamamlanması da koruyucu sağlık yaklaşımının önemli bir parçasıdır" açıklamasında bulundu.

GRİP VE RSV’YE KARŞI KORUNMA SEÇENEKLERİ HEKİMLE DEĞERLENDİRİLMELİ

6 aydan büyük çocuklarda mevsimsel grip aşısının önemine değinen Jaferi, özellikle risk grubundaki çocukların influenza aşısı açısından hekimleriyle görüşmesi gerektiğini belirtti. Jaferi, bebeklerde RSV’ye karşı uygulanabilecek koruyucu seçeneklerin de yaş, doğum zamanı, risk durumu ve mevcut sağlık otoritelerinin önerileri doğrultusunda çocuk hekimiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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