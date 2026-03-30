Kahramanmaraş’ta ani hava değişimleriyle artan grip vakaları, vatandaşları doğal yöntemlere yöneltti. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyan kelle paça çorbası yeniden yoğun ilgi görmeye başladı.

Kahramanmaraş’ta son günlerde yaşanan ani hava değişimleri nedeniyle üst solunum yolu hastalıklarında gözle görülür artış yaşanırken, sağlık kuruluşlarına başvurular da arttı. Bu süreçte birçok vatandaş, ilaç yerine doğal yöntemleri tercih ederek kemik ve iliklerle uzun süre kaynatılarak hazırlanan kelle paça çorbasını tüketiyor.

Yüksek besin değeriyle bilinen ve özellikle soğuk havalarda tercih edilen paça ilgi görürken esnaf da artan talepten memnun.

"KIŞ AYLARINDA VÜCUDU GÜÇLENDİRDİĞİNE İNANIYORUZ"

Kelle paça çorbası içen Kamil Dedeoğlu, Maraş paçasının yüksek kolajen içeriğiyle adeta doğal antibiyotik özelliği taşıdığını belirterek, "Kahramanmaraş'ta yetişen hayvanların dağlarda, ormanlarda, kekik ve doğal otlarla beslenmesi paçaya ayrı bir aroma katıyor. Paçanın yanında sumak ekşisini ihmal etmemek gerekir. Kış aylarında vücudu güçlendirdiğine inanıyoruz" dedi.

“GRİP OLDUĞUNUZDA EN DOĞALI”

Vatandaş Numan Kılınç ise, "Grip olduğunuzda en doğal ve en güzel lezzet paçadır. Hastalıklardan korunmak ve toparlanmak isteyenlere tavsiye ederim" diye konuştu.

Vatandaş Seda Çalışır da, "Maraş'ımızın adeta antibiyotik etkisi olan lezzeti paçadır. Her gün iş çıkışı mutlaka içerim" ifadelerini kullandı.

Kelle paça çorbası tüketen vatandaş Hüseyin Çeltik, "Doğal antibiyotik olarak bilirim. Gripte çok iyi gelir" derken, Akif Balkar ise "Kış aylarında bizi hastalıklardan koruduğuna inanıyoruz" dedi.

"KAHRAMANMARAŞ PAÇASI BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ"

Esnaf Remzi Ulaş da havaların soğuk gittiğini belirterek, "Kahramanmaraş paçası bizim kültürümüzdür. Havaların soğuk olmasından dolayı, gördüğünüz gibi herkes kelle paça yemeye geliyor" şeklinde konuştu.

