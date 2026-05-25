Şahinbey Belediyesi yıllardır hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olmaması ve aracılara giden paranın vatandaşın cebinde kalması için çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine önemli destekler veriyor.

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi çiftçiye verdiği gübre, tohum, zeytin, fıstık fidanları, kavun, karpuz, biber, patlıcan ve salatalık fideleri ile ekili alan miktarını yüzde 301 artırdı.

Köyden kente değil kentten köye göçü de teşvik eden belediye ilçedeki 4 bin 100 olan çiftçi sayısının 9 bin 468’e çıkmasını sağladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilere verilmesini sağladığı 1,5 milyar liralık destek ile çiftçilerin yeniden üretime geçmesini sağladı. Ürünlerin tarladan direkt tüketiciye ulaşabilmesi için çiftçiye her türlü desteği ve imkânı sağlayan Şahinbey Belediyesi aracıların uyguladığı fahiş fiyat uygulamasını da ortadan kaldırmış oldu.

“GÖSTERMELİK DEĞİL, GERÇEK DESTEK”

Yapılan desteklerin göstermelik olmadığını özellikle vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, tüm çiftçileri kapsayan ve ihtiyaçları karşılayan bir model uyguladıklarını bu sayede çiftçilerin daha uygun şartlarda üretim yapabildiğini belirtti. Verilen desteklerle ilçede ekili alanın önemli ölçüde arttığını, daha önce 80 bin dekar olan ekili alanın 320 bin dekara yükseldiğini ifade eden Başkan Tahmazoğlu “Artık ekilmeyen bir karış toprak kalmadı” dedi.

VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu Kurban Bayramı öncesi vatandaşların Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için nakdî destek de sağladı. Tahmazoğlu “Bayram paylaştıkça güzeldir. Hiçbir ailemiz mahzun kalmasın, kurban ibadetini yerine getirsin diye 28 bin 60 ailemize 20’şer bin TL nakdî destek sağladık. Yaşlı, dul, yetim, engelli ve engelli bakım maaşı alanlar, SET desteğinden faydalananlar, Şefkat Kartı aktif olanlar ve 20 bin TL’nin altında maaş alan emekli kardeşlerimizin hesaplarına toplam 561 milyon TL yatırdık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette gazetemizin Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ile bir araya geldi. Tahmazoğlu ziyarette, Şahinbey Belediyesinin hayata geçirdiği projeler ve hemşehrilerin hayatlarında olumlu gelişmelere vesile olan desteklerini anlattı.

Dört yıldan bu yana Kurban Bayramı öncesinde fırsatçıların fahiş fiyat artışı ile vatandaşların mağdur olmasına izin vermeyen Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu kurbanlık fiyatını mor koyunun kilo fiyatını 305, Van beyazının kilo fiyatını ise 320 TL olarak açıklayarak aracılara fırsat vermeyip yine üretici ve tüketicinin cebini düşünerek vatandaşın kurban ibadetini yerine getirmelerine imkân sağladı.

Kurbanlık fiyatı artışı yapmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirten Başkan Tahmazoğlu şunları söyledi:

"Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın kurban ibadetini rahatça yerine getirmeleri için mübarek Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban satış yerlerini belirleyip, belirlediğimiz fiyattan kurbanlıkları satışa sunduk. Böylece hem satıcılarımız hem de vatandaşlarımız faydalandı. Kurban kesim noktaları kurduk. Bu noktalarda anlaştığımız kasaplar vatandaşlarımızın getirdiği kurbanlıkların kesimini yapacaklar. Zabıta ve temizlik işleri personellerimizin eşliğinde temiz ve güvenilir bir ortam oluşturduk. Kesim ücreti konusunda yine adil ve tüketicilerimizi sevindirecek şekilde fiyatlandırdık. Her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlarımızı fırsatçıların ve aracıların eline bırakmadan, hem üreticimizi hem de tüketicimizi düşünerek bir çalışma yaptık"

