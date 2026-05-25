Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini bulurken, geceye yalnızca sinema değil dünyadaki savaşlara verilen mesajlar da damga vurdu. Altın Palmiye, Rumen yönetmen Cristian Mungiu’nun “Fjord” filmine giderken, TRT ortak yapımı “Minotaure” ile Rus yönetmen Andrei Zvyagintsev Büyük Ödül’ün sahibi oldu.

Beyazperdenin en prestijli organizasyonları arasında sayılan Cannes Film Festivali’nde ödüller önceki gece sahiplerini buldu. 79’uncusu Fransa’da düzenlenen festivale “Fjord” adlı aykırı film damga vurdu. Rumen yönetmen Cristian Mungiu imzalı eser, “Altın Palmiye Ödülü”nü kazandı.

Festivalde Rus yönetmen Andrei Zvyagintsev ise TRT’nin de ortak yapımcısı olduğu “Minotaure” filmiyle “Büyük Ödül”e layık görüldü. Gecede “En İyi Yönetmen Ödülü” de “La Bola Negra”nın İspanyol yönetmenleri Javier Calvo ve Javier Ambrossi ile “Fatherland”in Polonyalı yönetmeni Pawel Pawlikowski arasında paylaştırıldı.

“Coward” filminde oynayan Belçikalı Emmanuel Macchia ve Fransız aktör Valentin Campagne, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü. Bu yıl festivalin “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü ise TRT ortak yapımı “All of a Sudden” filminde rol alan Belçikalı oyuncu Virginie Efira ve Japon Tao Okamoto aldı.

PUTİN’E SESLENDİ

Gecede Ukrayna ve Orta Doğu’da devam eden savaşlara göndermelerde bulunulması dikkat çekti. Rus yönetmen Zvyagintsev, ödül alırken Rusya Devlet Başkanı Putin’e savaşı durdurması çağrısında bulundu. “En İyi Yönetmen Ödülü”nü takdim eden Kanadalı oyuncu ve yapımcı Xavier Dolan ise törende Filistinli şair Mahmud Derviş’in “Bu Dünyada Hayatta Kalmayı Hak Eden Şeyler Var” adlı şiirinin mısralarını okudu. Ödül takdim eden yönetmen Nadine Labaki de savaşın kıskacındaki ülkesi Lübnan’daki zorlu duruma ses oldu.

