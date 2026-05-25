İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “HAYAT 112 Acil” uygulaması kullanıma açıldı. Yapay zekâ destekli yeni sistemle vatandaşlar sesli ve görüntülü ihbar gönderebilecek.

GAMZE ERDOĞAN- İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yerli ihbar hattımız “HAYAT 112 Acil” geçtiğimiz gün itibarıyla kullanıma açıldı.

Tek bir çatı altında toplanan ihbarların dijital sisteminde yakın zamanda yapay zekâ entegrasyonu da sağlanacak. Vatandaşların sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolar ile ihbarda bulunabileceği bu yeni sistemde yangından trafiğe birçok ihbar telefon uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Uygulamanın yazılımı yeni özelliklere elverişli olduğu ifade edilirken, uygulamanın tek yönlü olmaması sağlanacak, sesli cevap sistemi ile vatandaşlar hem sesli bildirim yapabilecek hem de çift yönlü yazılı ihbarlar oluşturabilecek.

Öte yandan, sistemde hâlihazırda İngilizce dil özelliği bulunurken ilerleyen zamanlarda farklı dillerle entegrasyonu sağlanacağı öğrenildi. İlerleyen süreçte bu altyapı daha da büyütülerek; sadece afetleri değil, güvenlik ve trafiği ilgilendiren kritik kamu duyurularını da sisteme ekleneceği biliniyor. Türk mühendislerle, hiçbir dış destek almadan geliştirilen yüzde yüz yerli ve millî bu uygulamada gelişmelerin devam edeceği ifade ediliyor.

