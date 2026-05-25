Dünyanın dört bir yanından mübarek beldelere akın eden hacı adaylarının Arafat yolculuğu bugün başlayacak. Arafat Ovası’nda vakfeye duracak milyonlarca Müslümanı heyecan sardı.

Hacı adayları, Harem-i Şerif’e ulaşıp Kâbe’nin bulunduğu alanda ihramlarıyla tavaf ve say yapıyor, namaz kılıp dua ediyor. İhramlı olarak tavaf eden, Safa ile Merve tepeleri arasında say yaparak umrelerini tamamlayan hacı adayları, diğer zamanlarda gündelik kıyafetleriyle katlarda ve dış avluda namaz kılıyor, tavaf ediyor ve Kur’an-ı Kerim okuyor.

Hac yolculuğunun en önemli ve en duygusal anlarının yaşandığı Harem-i Şerif’in hemen hemen bütün bölümlerinde adayların yoğunluğu dikkati çekiyor. Bu arada Harem-i Şerif’e belirli periyotlarla düzenlenen otobüs seferlerinin mutat olduğu üzere durdurulması sebebiyle hacı adayları Kâbe’ye yürüyerek veya taksiyle ulaşıyor.

Yolculuk başlıyor! Hacı adaylarında Arafat heyecanı

Kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat yolculuğu ise bu akşam başlıyor. Türk hacı adayları, arefe günü haccın en önemli rüknü olan Arafat vakfesini yapmak üzere geceyi kendileri için hazırlanan çadırlarda geçirecek. Ulaşım planı, sağlık hizmetleri ve irşat programı daha önceden organize edildi. Hacı adaylarına dağıtılacak kumanyalar da hazır.

Haberle İlgili Daha Fazlası