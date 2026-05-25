“Yerli tekstil malzemeleri hem daha ucuz hem kaliteli” diyen Süleymaniye esnafı, hacılara “yük ve masraf etmeyin” çağrısı yaptı.

İRFAN ÖZFATURA - Bugün terviye günü, yarın arefe, öbür gün bayram. Çok değil, önümüzdeki hafta hacı adaylarımız vazifelerini bitirir ve ufak ufak yurda dönmeye başlarlar.

Çocukların, gelinlerin, damatların ve torunların gözleri yollarda: “Dedem, ninem bana ne getirecek acaba?”

Malum, hacılarımız “Hoş geldin” diyenlere kesin hurma ve zemzem sunar. Ziyaretçilerin ayrıca takke, tespih, misvak alma şansları da vardır. Hatta yakınlığına göre esans, seccade, cilbap, kefiye, yüzük, tülbent ve kına…

Hacılar dostları listeleyip çarşıya çıkınca yerinden kalkmaz kolilerle karşı karşıya kalıyor. Hâlbuki THY’de business uçanların 32 kilo, ekonomik sınıfta uçanların ise 23 kilo bagaj hakkı var. Yanınızda dört kiloyu aşmayan kişisel eşya ve 8 kiloluk sırt çantası taşınmasına izin veriliyor ancak bunun zaten 5 kilosu zemzeme sayılıyor.

Fazlalıklar ücrete tabi; hem de pek ucuz sayılmaz. İşi bitince dönen otobüsler kargo alıyor ama kara yolu hâliyle zaman alıyor.

Biz sizin için İstanbul Süleymaniye-Mercan civarında dolaştık. Türk malı tekstil ürünleri hakikaten kaliteli ve sundukları çeşitlerle baş döndürüyor. Esnaf, “Oradan yük edip bagaj ücreti vermesinler, buradan alsınlar. Çin’e kazandıracaklarına yerli ve millî ürünlere destek olsunlar” tavsiyesinde bulunuyor.

